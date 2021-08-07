3206 إصابات جديدة بكورونا و24 وفاة فى ألمانيا

أعلنت السلطات الصحية في ألمانيا، اليوم السبت، تسجيل 3206 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و24 حالة وفاة ناجمة عنه خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفاد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية بأن العدد الإجمالي لإصابات كوفيد-19 المؤكدة في البلاد منذ بداية الجائحة ارتفع إلى 3 ملايين و787 ألفًا و639 إصابة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بالمرض إلى 91 ألفًا و778 وفاة، بحسب ما أوردته صحيفة (فيلت) الألمانية.

وارتفع عدد المتعافين من الإصابة ليصل إلى قرابة 3 ملايين و664 ألفًا و100 شخص حتى الآن، وفقًا لبيانات المعهد.

وأظهرت بيانات المعهد ووزارة الصحة الألمانية أنه حتى الآن حصل 44 مليون شخص في ألمانيا على التطعيم الكامل ضد كوفيد-19، وهو ما يعادل 53 بالمائة من إجمالي السكان، فيما حصل على جرعة لقاح واحدة على الأقل 51,5 مليون شخص، أي ما يعادل 62 بالمائة من السكان.

وفي سياق متصل، أظهر تحليل أجراه معهد روبرت كوخ أن حملة التطعيم ضد الفيروس التاجي، التي انطلقت قبل 6 أشهر ونصف الشهر في ألمانيا، حالت دون وفاة ما يقدر بـ38 ألفًا و300 شخص خلال الموجة الثالثة من إصابات كوفيد-19 التي تشهدها البلاد.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.