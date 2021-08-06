13 نصيحة لتنظيف المنزل بطريقة بسيطة

تنظيف المنزل والاهتمام به من المهام المتعبة للسيدات لكنها ضرورية ومع ذلك أثناء محاولة الحفاظ على نظافة الأشياء تفسد بسبب الاستخدام الخاطئ للمنظفات.

قدم موقع brightside تقريرا عن أن بعض الأعمال المنزلية يمكن أن تكون أبسط بكثير وأعطى نصائح عامة لأن تكرار عدد مرات تنظيف شيء ما يعتمد على عوامل مختلفة.

كي المفروشات:

ليست هناك حاجة أيضًا إلى كي ملاءات السرير يمكن استخدام البخار بدلاً من ذلك أو يمكن استخدام الماء يوضع القماش على السرير، ثم مدّه قليلًا ، ورشي عليه بعض الماء ودعي القماش يجف.

غسل الأرضيات الخشبية بالكثير من الماء:

الأرضيات الخشبية والمياه ليسوا اصدقاء هذا لا يعني أنه لا يجب عليك غسل الأرضية على الإطلاق، فقط أن الكثير من الماء يمكن أن يترك بقع على السطح وإذا كانت هناك شقوق، فقد تتساقط المياه تحت الأرض وتدمر الخشب لذلك كلما قل الماء كان ذلك أفضل .

تنظيف المرحاض بمنتجات الكلور:

إذا بدا مرحاضك نظيفًا ولا توجد به بقع مرئية فلا داعي لغسله يكفي القيام بذلك مرة واحدة في الأسبوع في الواقع، المرحاض ليس أقذر مكان في المنزل هناك بكتيريا في حوض المطبخ أكثر من المرحاض غالبًا ما يكون استخدام المنتجات المحتوية على الكلور خطيرًا على صحتك سيجب التأكد من عدم خلط الكلور بالمواد الكيميائية الأخرى حتى تتجنب الإصابة بحروق خطيرة.

تنظيف الغبار بقطعة قماش جافة كل يوم:

يفضل الكثير من الناس تنظيف الأسطح بقميص قديم أو قطعة قماش أخرى لكن من الأفضل تنظيف الغبار مرتان في الأسبوع بدلاً من القيام بذلك كل يوم يمكن أن تتسبب قطعة القماش الجافة في إتلاف الأثاث لأنه سيكون هناك خدوش صغيرة على السطح وثانيًا لن يبقى الغبار على القماش، بل سيتطاير في الهواء ويهبط في مكان آخر.

تنظيف مرآة الحمام بانتظام:

إذا كانت هناك بصمة إصبع أو بضع قطرات من معجون الأسنان على المرآة ، فمن الأفضل استخدام منشفة مبللة لإزالتها قد يؤدي استخدام سوائل خاصة للمرايا في كثير من الأحيان إلى إتلاف السطح كما أن رش السائل مباشرة على المرآة ليس فكرة جيدة ، ومن الأفضل وضعه على القماش.

تنظيف الغبار من الكتب في كل مرة تقوم فيها بتنظيفها

عندما يتعلق الأمر بتنظيف أرفف الكتب، فإننا عادة ما نقوم بمسحها بمنشفة جافة لكنها يمكن أن تلحق الضرر بالكتب يجب تنظيف الكتب مرة كل 3-4 أشهر بحركات لطيفة باستخدام قطعة قماش ناعمة جافة تماما او الريشة من الأفضل الاحتفاظ بالكتب على أرفف مغلقة لأن الغبار والرطوبة ضاران بالكتب الورقية.

تلميع أسطح الفولاذ المقاوم للصدأ:

تعتبر الأجهزة والأشياء الأخرى المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ مغناطيس للبقع يمكن رؤية أي قطرة ماء أو بصمة إصبع على الفور لكن لا تنظفهم بشدة لا تستخدم منتجات تحتوي على الكلور أو الكحول لتنظيف الفولاذ المقاوم للصدأ يمكن أن يتلف السطح واللون.

غسل الفرن بشكل متكرر:

إذا كنت لا تستخدم الفرن كثيرًا، فلا داعي لتنظيفه أكثر من مرة في الشهر إذا كنت تستخدم مواد كيميائية بشكل متكرر ، فإنها يمكن أن تدمر الجهاز إذا كنت لا ترغب في شراء مواد تنظيف خاصة، يمكنك صنع عجينة من صودا الخبز ووضعها على الأسطح الداخلية للفرن وتركها طوال الليل كل ما عليك فعله في الصباح هو إزالته ومسحه بقطعة قماش مبللة.

غسل الثلاجة كثيرًا:

ليست هناك حاجة مطلقًا لغسل الثلاجة أكثر من مرة كل 3 أشهر إذا لم تكن هناك بقع بالداخل يمكنك تغطية الأرفف الزجاجية بالورق المخصص لمنع البقع وللتخلص من الروائح الكريهة، يمكنك وضع علبة من صودا الخبز داخل كيسين او النعناع أو الشاي الأخضر سيفوا بالغرض.

غسل الأقمشة الرقيقة باليد:

غالبًا تحتاج الأقمشة الرقيقة إلى غسلها يدويًا ولكن إذا كان ذلك من الصعب عليك، وسوف وتخاف على النسيج من التلف يمكنك فقط نقع الملابس في الماء البارد بالمنظف لمدة 30 دقيقة ، ثم تجعدها في الماء بعناية.

تنظيف الشحوم:

من الصعب جدًا غسل الشحوم وبقايا الطعام المحروق في بعض الأحيان ، يستغرق غسل مقلاة واحدة وقتًا أطول من وقت غسل كومة كاملة من الأطباق. ولكن يمكن ببساطة ملء الحوض بالماء الدافئ وإضافة القليل من المنظفات مع البيكينج صودا وملح الليمون ووضع الأطباق المتسخة فيه. سوف تنقع الأطباق فيهم وسيكون غسلها أسهل بكثير.

تنظيف العبوات البلاستيكية:

إن فرك الحاويات البلاستيكية بشدة في محاولة لإزالة بقع الطعام ليست فكرة جيدة تعتبر التشققات والخدوش على السطح أماكن مثالية لنمو البكتيريا لذلك لا يجب وضع طعام ساخن فيها لأن درجات الحرارة لا تفسد الحاويات فحسب، بل يمكنها أيضًا أن تساهم في ظهور مواد كيميائية سيئة تسبب السرطان من أجل عدم تنظيف قطع الطعام يدويًا، يمكن وضع ورق الخبز بداخلها.

تنظيف السجاد بالمكنسة الكهربائية أكثر من اللازم:

يكفي تنظيف السجاد بالمكنسة الكهربائية مرة او مرتين في الأسبوع لكن ماذا نفعل جميعًا عندما نرى وبر حيوانات عليه يمكن بسهولة إزالة الصوف بقفاز مطاطي مبلل أو قفاز خاص للعناية بالحيوانات الأليفة.