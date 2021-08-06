إزالة سقف مخالف وإيقاف التعامل على العقار فى «الشروق»

صرح المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم تنفيذ قرار إزالة لأعمال بناء مخالفة بدور السطح بإحدى قطع الأراضى السكنية بمنطقة الإسكان العائلى، بالتعاون بين لجنة الإزالات بالجهاز وبمشاركة قوة قسم شرطة التعمير بالمدينة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشروق، أن اللجنة قامت بإزالة السقف الخرسانى المخالف والزائد عن النسب البنائية المرخص بها، مع إيقاف التعامل على القطعة وتحميل المخالف تكاليف الإزالة وإلزامه بالتنفيذ طبقاً للتراخيص الصادرة.

كما أكد المهندس عبداللطيف بشارة، حرص الجهاز على التصدى بكل حسم للمخالفات البنائية، وعدم التهاون معها حفاظاً على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق.

وفي سياق متصل، أشار رئيس جهاز الشروق، إلى استمرار أعمال رفع كفاءة الطرق بمنطقة إسكان الشباب الـ100م، والتى شملت استحداث ساحات انتظار سيارات تستوعب الكثافات الحالية والمستقبلية وتحقق السيولة المرورية، وتمنع الانتظار العشوائى بالطرق، مضيفاً أنه يتم حالياً تنفيذ طبقة الأسفلت بطرق المنطقة الداخلية، بهدف تيسير حركة انتقال القاطنين وخلق شبكة طرق على أعلى مستوى بمدينة الشروق.

إزالة سقف مخالف

وفى سياق متصل، صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، بأن حجز الوحدات السكنية المطروحة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "سكن لكل المصريين 2" لمنخفضي ومتوسطي الدخل، يبدأ الأحد 8/8/2021 حتى 14/8/2021، للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط، ومن يوم الأحد الموافق 15 أغسطس 2021 وحتى يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر 2021، لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة.

الوحدات السكنية

وأوضح وزير الإسكان، أنه يتم سداد مقدم جدية حجز الوحدة السكنية، والمصروفات الإدارية، بمكاتب البريد المُميكنة، وتسجيل بيانات الحجز، ورفع الاستمارة والإقرار المُرفقين بكراسة الشروط على الموقع الإلكترونى لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال الفترة السابق ذكرها، مضيفاً أنه يتم طرح هذه الوحدات فى ضوء طرح البنك المركزي المصري، لمبادرته الجديدة بإتاحة التمويل العقاري بسعر عائد 3% لمدة 30 عاماً، والتي بدأ تطبيقها منذ يوم 13 يوليو 2021، حيث يتم طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم (غرفتين وصالة، و3 غرف وصالة)، لمنخفضي ومتوسطي الدخل، بجانب طرح وحدات سكنية يتم تنفيذها خلال 3 سنوات (3 غرف وصالة) لمتوسطى الدخل.