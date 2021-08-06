الجمعة 06 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

زوج يقتل زوجته ويحاول الانتحار بسبب مصروفات المنزل بالقليوبية

طعن
طعن

شهدت قرية ميت نما، التابعة لمدينة قليوب بمحافظة القليوبية، حادثا مأساويا، حيث ذبح زوج زوجته في مشاجرة نشبت بينهما في منزلهما بالقرية أمام أطفالهما بسبب الخلافات الزوجية ومطالبتها له بمصروفات المنزل.

وانهال الزوج على زوجته بسكين ولم يتركها إلا جثة هامدة، وبعد ذلك شرع في قتل نفسه وأصاب نفسه بالسكين وتم نقله والجثة إلى مستشفى قليوب لاتخاذ اللازم. 


وتلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد محمد العنانى مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، يفيد ورود بلاغ بقيام عامل بقتل زوجته بقرية ميت نما مركز قليوب بمنطقة مجمع المدارس. 


وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتبين من التحريات أن المتهم يدعى "محمد شقاوة" وتشاجر مع زوجته بسبب عدم تدبير مصروفات المنزل، فقام بالتعدي عليها بسكين وقتلها أمام طفلتيهما، وحاول الانتحار ولكن قام الأهالي بنقله إلى مستشفى قليوب للعلاج ونقل الجثة أيضا إلى ذات المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وجارٍ معاينة موقع الحادث وبيان تفاصيله وملابساته. 

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بندب الطب الشرعي لمعاينة جثة القتيلة والاستعلام عن حالة الزوج المصاب والتحفظ عليه تحت الحراسة الأمنية بالمستشفى.  


وفى سياق متصل، تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من كشف غموض واقعة العثور على جثة عاطل ملقاة بمقابر قرية دندنا مركز طوخ، حيث تبين أنه من مدمني المخدرات ولقي مصرعه إثر تناوله جرعه زائدة من المخدرات، و
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعي وطلب تحريات المباحث.

كانت أجهزة الأمن بالقليوبية قد تلقت بلاغا بالعثور على جثة عاطل داخل مقابر قرية دندنا مركز طوخ، حيث تبين أن الجثة لأحد أبناء القرية ويدعى "ع م ع" 29 سنة بمقابر القرية.

 

وانتقلت أجهزة البحث الجنائي وبالفحص تبين أنه في أثناء تناول الشاب جرعة مواد مخدرة زائدة لقي مصرعه ووجد بملابسه سرنجات حقن ومواد مخدرة.

 

تم التحفظ على الجثة بالمستشفى تحت تصرف النيابة، وتولت النيابة التحقيق التي طلبت تحريات المباحث وأمرت بتحريز المضبوطات.

محافظة القليوبية مصرع البحث الجنائي الخلافات الزوجية قتل زوجته مدير أمن القليوبية مدير إدارة البحث الجنائى

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وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

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