ضبط 273 علبة دواء غير مسجلة فى «الصحة» ببورسعيد

شنت إدارة الصيدلة والتفتيش الصيدلي ببورسعيد، الخميس، بمشاركة إدارة العلاج الحر وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين حملة ميدانية علي عدد من أماكن بيع وتداول الأدوية.

أسفرت جهود الحملة عن إصدار قرار غلق وإنذار آخر وإعطاء مهلة لتلافي الملاحظات لعدد من أماكن تداول الأدوية، كما تم ضبط وتحريز كميات من الأدوية بلغت 273 عبوة دوائية منها غير المسجلة بوزارة الصحة وبعضها منتهي الصلاحية.

وأشار وكيل الوزارة إلى استمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكدًا عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة المواطنين.

تأتي الحملات في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وتعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وإشراف الدكتور أحمد حسن أبوهاشم، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد بتكثيف الرقابة والمتابعة على أماكن بيع وتداول الأدوية بالمحافظة.