الأربعاء 04 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أوتو

إلغاء معرض سيارات «نيويورك» الدولي بسبب كورونا

السيارات
السيارات

أعلن منظمو معرض نيويورك الدولي للسيارات إلغاء فعاليات معرض العام الجاري، والتي كان من المقرر أن تنطلق في 20 أغسطس الجاري؛ بسبب انتشار متحور دلتا من فيروس كورونا المستجد.

وقال المنظمون - في بيان أورده موقع "ذا فيرج" التقني: إنهم كانوا متحمسين للغاية لإقامة المعرض، خاصة مع زيادة عدد متلقي لقاح كورونا في مدينة نيويورك وفاعلية ارتداء أقنعة الوجه في السيطرة على انتشار الفيروس في المدينة.

وأضافوا: "كل الإشارات كانت إيجابية وكان كل شئ مجهز لإقامة المعرض، لكن الواقع اليوم يمثل قصة مختلفة .. لقد أثرت الجائحة على مدينتنا وعلى الولايات المتحدة والعالم أجمع .. لكننا على ثقة في أن المعرض سيعود مرة أخرى بشكل أكبر وأفضل مما كان عليه".

وأشار "ذا فيرج" إلى أن كان معرض نيويورك للسيارات العام الماضي كان من أوائل المعارض التي تقرر تأجيلها مع انتشار الوباء قبل إلغائه تمامًا.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

كورونا حول العالم نيويورك كورونا معرض سيارات نيويورك

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

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