الأربعاء 04 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استجابة لشكاوى المواطنين..

لجنة فنية لحل أزمة ظهور المستنقعات بمركز «دراو» في أسوان

مشكلة ظهور البرك
مشكلة ظهور البرك والمستنقعات

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لجنة فنية برئاسة السكرتير العام المساعد اللواء أيمن رضا، وذلك للقيام بالمعاينة الميدانية لبحث ودراسة أسباب مشكلة ظهور البرك والمستنقعات وتراكم المياه بمنطقتى الخور والشطب قبلى بمركز دراو.

وجاء ذلك من أجل التفاعل والاستجابة السريعة لمشكلات الأهالى والمواطنين وإيجاد الحلول المناسبة لها.

ومن ناحيته  أكد اللواء أيمن رضا، السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، أن اللجنة تضم استشاريين ومتخصصين من كلية الهندسة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، علاوة على مسئولي الجهات التنفيذية من الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والإسكان ومجلس المدينة.

وأشار اللواء أيمن رضا، السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، إلى أنه  تم  البدء فى تنفيذ الحل العاجل من خلال إستدعاء عربات الكسح التابعة لشركة المياه لشفط وسحب كافة كميات المياه المتراكمة  فى غرف الصرف الصحى والمنطقة المحيطة بعمارات الإسكان الإجتماعي، مع القيام بمراجعة وتطهير وتسليك شبكات الصرف والإنتهاء منها بالكامل خلال ثلاثة أيام وتوفير أغطية لها.

كما أوضح اللواء أيمن رضا، السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، أن اللجنة أوصت بسرعة إعادة صيانة وتشغيل ٤ آبار معطلة لتؤدي دورها فى سحب وإستيعاب المياه الجوفية للحد من تأثيرها السلبي بمساكن قرية الشطب قبلى، لافتًا إلى أنه فور انتهاء اللجنة من إعداد تقرير مفصل يضم كافة الأسباب والتوصيات والحلول الفنية والهندسية المطلوبة سيتم عرضه على محافظ أسوان لإتخاذ الخطوات التنفيذية للحلول الجذرية لهذه المشكلة وتلبية مطالب المواطنين بهذه المنطقتين السكنيتين والمتضررين من صعوبة حركة الدخول والخروج لمنازلهم بسبب هذه المستنقعات، بجانب خطورتها على الحالة الإنشائية للعمارات السكنية والبيوت الريفية، بالإضافة إلى تسببها فى التلوث البيئي وانتشار البعوض والذباب وغيرها من الزواحف والحشرات الضارة بالمنطقتين.

مشكلة ظهور البرك والمستنقعات
مشكلة ظهور البرك والمستنقعات
مشكلة ظهور البرك والمستنقعات
مشكلة ظهور البرك والمستنقعات
مشكلة ظهور البرك والمستنقعات
مشكلة ظهور البرك والمستنقعات
مشكلة ظهور البرك والمستنقعات
مشكلة ظهور البرك والمستنقعات
مشكلات أسوان المتضررين مياه الشرب محافظ أسوان شكاوى المواطنين المياه الجوفية المستنقعات متضررين

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة تحارب الفقر بدلًا من رشوة الفقراء

الأكثر قراءة

«نفس قاتل».. «الدستور» تحقق في تسرب الكلور داخل محطات مياه الشرب

«الُمنقذ المسمم».. الأكواب الورقية خطر يُهدد صحة المواطنين

أخر أخبار موعد عودة الطيران بين مصر والسعودية 2021| مستجدات الطيران السعودي الدولي

وزير الري: تزايد كميات المياه الواصلة إلى بحيرة السد العالي

خاص.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة استبعاد الزمالك من دورى أبطال إفريقيا

الباز يكشف سبب حساسية المواطنين من الاقتراب من «رغيف العيش»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أكل وشرب.. وفرص عمل

ثروت الخرباوي

الغنوشى أمير الغباء

إبراهيم داود

الذئب والكتابة

القس. رفعت فكرى

مصر وتونس ورفض الدولة الدينية

نرمين يسر

سينما الحركة المباركة

ماجد حبته

بطولات فى المزاد

محمود خليل

الشيخة «رقية».. والسر الدفين فى «البنطلون المقدس»

جمال-أسعد

تونس والديمقراطية

صور

وزيرة الثقافة تكرم صناع وأبطال فيلم «ريش» بعد جائزة مهرجان كان

الرئيس السيسى يفتتح المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بالمنوفية

انطلاق مؤتمر الإفتاء العالمي السادس: «الفتوى في عصر الرقمنة»

محطة تل أبيب

المزيد

جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية الإفريقية تؤيد حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

الأردن: لا نعترف بسلطة ​القضاء الإسرائيلى على الأراضى الفلسطينية

الخارجية الفلسطينية ترفض فتح سلوفاكيا معهد ثقافى بالقدس المحتلة