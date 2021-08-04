لجنة فنية لحل أزمة ظهور المستنقعات بمركز «دراو» في أسوان

استجابة لشكاوى المواطنين..

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لجنة فنية برئاسة السكرتير العام المساعد اللواء أيمن رضا، وذلك للقيام بالمعاينة الميدانية لبحث ودراسة أسباب مشكلة ظهور البرك والمستنقعات وتراكم المياه بمنطقتى الخور والشطب قبلى بمركز دراو.

وجاء ذلك من أجل التفاعل والاستجابة السريعة لمشكلات الأهالى والمواطنين وإيجاد الحلول المناسبة لها.

ومن ناحيته أكد اللواء أيمن رضا، السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، أن اللجنة تضم استشاريين ومتخصصين من كلية الهندسة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، علاوة على مسئولي الجهات التنفيذية من الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والإسكان ومجلس المدينة.

وأشار اللواء أيمن رضا، السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، إلى أنه تم البدء فى تنفيذ الحل العاجل من خلال إستدعاء عربات الكسح التابعة لشركة المياه لشفط وسحب كافة كميات المياه المتراكمة فى غرف الصرف الصحى والمنطقة المحيطة بعمارات الإسكان الإجتماعي، مع القيام بمراجعة وتطهير وتسليك شبكات الصرف والإنتهاء منها بالكامل خلال ثلاثة أيام وتوفير أغطية لها.

كما أوضح اللواء أيمن رضا، السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، أن اللجنة أوصت بسرعة إعادة صيانة وتشغيل ٤ آبار معطلة لتؤدي دورها فى سحب وإستيعاب المياه الجوفية للحد من تأثيرها السلبي بمساكن قرية الشطب قبلى، لافتًا إلى أنه فور انتهاء اللجنة من إعداد تقرير مفصل يضم كافة الأسباب والتوصيات والحلول الفنية والهندسية المطلوبة سيتم عرضه على محافظ أسوان لإتخاذ الخطوات التنفيذية للحلول الجذرية لهذه المشكلة وتلبية مطالب المواطنين بهذه المنطقتين السكنيتين والمتضررين من صعوبة حركة الدخول والخروج لمنازلهم بسبب هذه المستنقعات، بجانب خطورتها على الحالة الإنشائية للعمارات السكنية والبيوت الريفية، بالإضافة إلى تسببها فى التلوث البيئي وانتشار البعوض والذباب وغيرها من الزواحف والحشرات الضارة بالمنطقتين.

مشكلة ظهور البرك والمستنقعات

مشكلة ظهور البرك والمستنقعات

مشكلة ظهور البرك والمستنقعات