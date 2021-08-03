الحكومة تطلق «كشك كتابك» و«أهل مصر» فى القرى ضمن «حياة كريمة»

شهدت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والمشروع القومي لتطوير الريف المصري التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تستهدف خلال مرحلتها الجديدة إجمالي 149 قرية و894، العديد من المبادرات والفعاليات الثقافية والفنية التى تبنتها وزارات الثقافة والتضامن الاجتماعي، إضافة إلى الهيئة القبطية الإنجيلية " Coess "؛ نرصدها خلال السطور التالية:

«الثقافة» تطلق «كشك كتابك» و«أهل مصر» فى قرى مصر

أطلقت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة مشروع "كشك كتابك" ضمن مبادرة حياة كريمة، وتسعى الوزارة إلى توطين المعرفة فى القرى التى سيتم تأهليها، إيماناً بنشر المعرفة الإنسانية وتعزيز قيم الثقافة المصرية الأصلية وبناء الشخصية الوطنية.

وسوف يسهم المشروع فى بناء الشخصية القادرة على الحفاظ على ما تم تطويره وبناؤه، هذا بالإضافة إلى أن توطين الثقافة بأفرعها المختلفة بوصفها صناعة قادرة على توفير فرصة عمل لأبناء هذه القرى، وسيفتح المجال إلى الاستثمار فى الثقافة، وأن الصناعات الثقافية ومن بينها نشر الكتب وتوزيعها قادرة على منافسة غيرها من الصناعات.

كما أطلقت وزيرة الثقافة مؤخراً المرحلة الثالثة من مشروع "أهل مصر" الذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة وذلك من محافظة الإسماعيلية وبمشاركة 200 طفل وتشمل 9 محافظات يضمها إقليم القاهرة الكبرى الثقافى وجنوب سيناء .

قالت عبدالدايم إن مشروع "أهل مصر" يهدف الى تأصيل القيم الإيجابية لدى الأطفال مثل الاعتزاز بالوطن والفخر به لخلق جيل جديد واع قادر على استكمال عملية البناء والتنمية بالإضافة الى اكساب المشاركين به مهارات متنوعة وإقامة العديد من الورش الفنية وتدريبهم على بعض الحرف التقليدية لصون الهوية الى جانب التعريف بجوانب من التاريخ الحضارى لمصر من خلال زيارة جميع المناطق الأثرية بالمحافظة المستهدفة ، واشارت ان فعاليات المشروع تشمل تقديم مطبوعات حول المواطنة وقبول الآخر، وإبراز المواقف الوطنية لرموز وإعلام الأدب والفن ، ولفتت أن المرحلتين السابقتين أثمرتا نتائج مذهلة بعد دراسة ردود أفعال الأطفال ومدى استجابتهم للأنشطة المقدمة لهم بشكل يومى وأثرها الإيجابى على سلوكياتهم بشكل عام .

يذكر أن المرحلة الثالثة تتضمن زيارة المتاحف والآثار بالمحافظة ، وكذلك إقامة مجموعة من الورش الفنية والثقافية والأدبية الهادفة لتوعية الطفل وتثقيفه وتتناول الجوانب المعرفية والاجتماعية التى تدور حول الهوية المصرية، ومن أهمها تحليل سلوك الأطفال من خلال الرسم الى جانب تنظيم يوم ترفيهي للأطفال سواء في الموسيقى اوالشعر منتصف الأسبوع، تشجيعا على مشاركة الأفكار .

«التضامن والهيئة القبطية» يوزعان القصص على أطفال الصعيد

أطلقت كل من وزارة التضامن الاجتماعي، والهيئة القبطية الإنجيلية "Coess" مشروع اصدار قصص توزع مجانا مع علبة ألوان على الأطفال بقرى الصعيد لتنمية الوعي الصحي والتوعية بفيروس كورونا.

ونشرت قصة "محروس والفيروس" للكاتبة سماح أبو بكر عزت ضمن مشروع تنمية الوعي الصحي والتوعية بفيروس كورونا فى محافظات صعيد مصر، وهي قصة صدر غلافها فقط بالألوان ورسومها الداخلية بالأبيض والأسود يلونها الأطفال.

هشام عطوة يطلق الفعاليات الثقافية والفنية لـ"حياة كريمة" فى أسيوط

أطلق المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، خلال الأيام القليلة الماضية، بحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بهيئة قصور الثقافة وحمدى سعيد مدير عام ثقافة القرية وأحمد يسرى مدير عام الشباب، وضياء مكاوي مدير عام فرع ثقافة أسيوط وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم والنائب مجدي سليم عضو مجلس الشيوخ والنائب ناصر عثمان عضو مجلس النواب واللواء عبدالرحمن شلش وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة والدكتورة مروة كدواني مقرر المجلس القومي للمرأة بأسيوط والشيخ سيد عبدالعزيز أمين عام بيت العائلة المصرية بأسيوط ولفيف من قيادات الثقافة والفنانين والأدباء، الفعاليات الثقافية والفنية للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بقصر ثقافة ساحل سليم التي ينظمها فرع ثقافة أسيوط.

وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري بمشاركة كافة القطاعات بالمحافظة وتشمل جميع قرى المركز وذلك في إطار مشاركة وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة في المبادرة الرئاسية التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وحرص الوزارة على تقديم المنتج الثقافي لجميع فئات المجتمع بمختلف ربوع مصر.