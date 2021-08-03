الثلاثاء 03 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بيع 6 محلات وصيدلية بالمزاد العلني في العبور الجديدة

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار

صرح المهندس أحمد على، رئيس جهاز تنمية  مدينة العبور الجديدة، بأنه تم بيع ٦ محال تجارية وصيدلية بمنطقة المجد الـ٢٦٠٠ فدان بالجلسة الأولى للمزاد العلني لدعم الخدمات بالمدينة.

وفي بيان للوزارة اليوم، أوضح رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أن سعر بيع المتر المربع للمحال التجارية تراوح من ٩٢ ألف جنيه إلى ١٥١ ألف جنيه، بينما وصل سعر بيع المتر مربع للصيدلية إلى ١٤٢٢٥٠جنيها، مشيراً إلى أنه جارٍ الإعداد لعقد الجلسة الثانية بتاريخ  ٢٠٢١/٩/٥، كما  سيتم استكمال خطة الطرح تباعاً لتشمل أنحاء المدينة كافة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه سبق طرح المحال والصيدلية بمنطقة المجد بمساحات تتراوح بين ٢٠م : ٤٠م، والتى ستساهم في توفير أنشطة (سوبرماركت - ألبان - مجمدات - مطعم - أدوات كهربائية - صيدلية)، نظراً للحاجة الملحة واليومية لتلك النشاطات التى سيتم تقديمها بهدف التيسير على السكان وجعل هذه الخدمات بالقرب من محال إقامتهم.

جدير بالذكر أنه سبق الإعلان عن طرح بيع ١٤ محلاً تجاريا وصيدليتين في  جلستين للمزاد العلني بمدينة العبور الجديدة بتاريخ ٢٠٢١/٨/٢، و ٢٠٢١/٩/٥.

وتواصل أجهزة المدن الجديدة، التجهيز لطرح محال تجارية لتوفير الخدمات بشكل كافي لقاطني المدن الجديدة، والحفاظ على النسق الحضاري لهذه المدن من العشوائيات. 

كما تكثف أجهزة المدن الجديدة من شن حملات بالتنسيق مع شرطة التعمير، لازالة أي عشوائيات أو مخالفات وفقا لتعليمات مشددة ومتابعة دورية من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. 

كما تحرص هيئة المجتمعات على طرح المحال التجارية بنظام المزايدة العلنية من أجل الشفافية في عمليات البيع وإتاحة فرصة الشراء للجميع. 

رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة بيع ٦ محال تجارية وصيدلية منطقة المجد جهاز مدينة العبور الجديدة للصيدلية هيئة المجتمعات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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