الأحد 01 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الأمن يكشف ملابسات فيديو تعدي سيدتين على رجل بالقاهرة

الأمن
الأمن

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "تيك توك" لسيدتين تقومان بالتنمر على أحد الأشخاص والتعدى عليه بالضرب بمنطقة المشهد الحسينى بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت جهود وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية إلى تحديد مرتكبتي الواقعة، وتم ضبطهما.

وبمواجهتهما أقرتا بأنهما قامتا بالتعدى بالضرب على الشخص الذي يظهر بمقطع الفيديو المشار إليه بقصد المُزاح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

التنمر الجمالية القاهرة تيك توك المشهد الحسيني

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

الأكثر قراءة

بعد تفوقه على الخطيب.. عبدالله السعيد يعلن موعد اعتزاله كرة القدم

«تفتيش صادم».. مفتشات يعتدين جنسيا على طالبات الثانوي (وثائق)

مقتل 89 تكفيريًا «شديد الخطورة» خلال عمليات نوعية للقوات المسلحة

«النقل»: 200 شركة وطنية تعمل بمشروع القطار الكهربائى السريع

«عثمان»: 4 رحلات مباشرة أسبوعيًا من إسبانيا للأقصر خلال أغسطس

القوات المسلحة تعلن عن اكتشاف وتدمير 404 عبوات ناسفة على المحاور والطرق الرئيسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

تونس والديمقراطية

د. منى حلمى

نقد الإجماع المتواتر للفكر العلمانى

ماجد حبته

صورة جديدة لتونس

لواء. محسن الفحام

الأمن المجتمعى.. والحياة الكريمة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (11)

علي سعدة

خدعوك فقالوا.. تونس هى الحل

مؤمن المحمدي

السعادة والراحة والذى منه

ماجد حبته

أموال تونس المنهوبة

صور

وسائل المصريين لمواجهة موجة الحر

الشوط الثاني: الأهلي يهزم أسوان ويزحف نحو القمة

الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على أسوان بهدف كهربا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: قمع الاحتلال الوحشي للمسيرات السلمية يستدعي صحوة قانونية من المجتمع الدولي

2080 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

بمشاركة 13 دولة.. الجزائر تشكل جبهة لطرد إسرائيل من الاتحاد الإفريقي