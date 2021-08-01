الأمن يكشف ملابسات فيديو تعدي سيدتين على رجل بالقاهرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "تيك توك" لسيدتين تقومان بالتنمر على أحد الأشخاص والتعدى عليه بالضرب بمنطقة المشهد الحسينى بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت جهود وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية إلى تحديد مرتكبتي الواقعة، وتم ضبطهما.

وبمواجهتهما أقرتا بأنهما قامتا بالتعدى بالضرب على الشخص الذي يظهر بمقطع الفيديو المشار إليه بقصد المُزاح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.