الأحد 01 أغسطس 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حملات إرشادية ورقابية لـ صندوق تأمين الثروة الحيوانية على أسواق الماشية

إيهاب صابر
إيهاب صابر

قال الدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، ومساعد وزير الزراعة للطب البيطري بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مكتب التأمين على الثروة الحيوانية بالبحيرة قام اليوم بعمل قافلة إرشادية بسوق الماشية العمومي بدمنهور تتضمن التوعية بمزايا التأمين الصحي على الماشية وفوائده للمربين.

وأضاف صابر، في تصريحات له اليوم الأحد، أنه تم تنفيذ قافلة الإرشادية بسوق الدلنجات العمومي للماشية، حيث تم توضيح مزايا التأمين الصحي على الماشية وفوائده، وأيضاً تم توزيع نشرات التأمين على الفلاحين من مربي الثروة الحيوانية المتواجدين بالسوق.

وأوضح رئيس صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، أن حملات التوعية بخدمات الصندوق والتي يتم تنفيذها من خلال أسواق بيع الماشية بمختلف المحافظات تستهدف التعرف على تساؤلات المربين حول هذه الخدمات وشرح الطرق السلمية في تربية الماشية وبعض الأمراض التي تصيب الحيوانات وطرق الوقاية منها وعلاجها.

وأشار إلى أنه تم توزيع نشرات إرشادية وخدمية حول أهمية التأمين على الثروة الحيوانية من  الفلاحين من مربي الثروة الحيوانية والمتواجدين بالسوق، مؤكدا أنه تم توضيح أنه تم تفعيل كروت الخصم من خلال الكيانات والشركات ومصانع الأعلاف المشتركة مع الصندوق فى مبادرة «من أجل الفلاح».

وأوضح رئيس صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، أن هذه المبادرة تشمل تقديم نسبة خصم من خلال هذه الكيانات والشركات والمصانع على منتجاتها وخدماتها لعملاء الصندوق من المستأمنين، مشيرا إلى أنه تم أيضاً توضيح الطرق السلمية لتربية الماشية والتحدث عن أهم الأمراض التي تصيب الحيوانات وطرق الوقاية منها وعلاجها وبعض من صور هذه القافلة.

وتواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في صندوق التأمين على الثروة الحيوانية حملاتها على أسواق الماشية.

صندوق التأمين على الثروة الحيوانية يشن حملات أسواق

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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