الأحد 01 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم أولى جلسات محاكمة 3 متعاطين حشيش في مدينة نصر

محكمة
محكمة

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس اليوم الأحد،  أولى جلسات محاكمة 3 متهمين بتعاطي جوهر الحشيش المخدر في مدينة نصر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين حسين عبد المنصف زهران، وخالد فخري الشلقامي، ومروة هشام بركات، وأمانة سر خالد عبد المنعم، ومعتز مدحت.

قرار الإحالة 

كشف أمر إحالة المتهمين «إسلام .م »، 28 سنة، ميكانيكي  سيارات، و«إسلام .ج »، 22 سنة، سائق توكتوك، و«إبراهيم .ح »، 22 سنة، عامل ميكانيكي في القضية رقم 11204 لسنة 2021 جنايات مدينة نصر أول قيامهم بدائرة قسم أول مدينة نصر بتعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

شهادة الشهود

أضافت تحريات رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بأنه على خلفية ضبط المتهمين في واقعة القضية 12248 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة مدينة نصر وبإجراء التحريات السرية توصل إلى قيام المتهمين بتعاطي جوهر الحشيش المخدر.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءً من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك

العقوبة المخففة

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة، ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

جوهر الحشيش المخدر مدينة نصر جنايات القاهرة محكمة التجمع الخامس

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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