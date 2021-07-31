إيران تسجل 19 ألفا و846 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، تسجيل 19 ألفا و 846 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيانها وفقا لوكالة أنباء أنباء "إيرنا" الإيرانية على موقعها الإلكتروني، أن إجمالي الإصابات منذ تفشي الفيروس ارتفع إلى 3 ملايين و 871 ألفا و8 حالات، من بينهم 5 آلاف و455 حالة في وضع حرج، مشيرة إلى تسجيل 286 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات المرتبطة بالجائحة في إيران إلى 90 ألفا و630 حالة، فيما بلغ عدد الذين تماثلوا للشفاء 3 ملايين و 367 ألفا و272 حالة حتى الآن.