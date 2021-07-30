الجمعة 30 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة» تُعلن إجراء جديدًا بشأن تطعيم المسافرين للخارج بلقاح كورونا

لقاح
لقاح

تبدأ وزارة الصحة والسكان، غدًا السبت، تشغيل 125 مركزًا لتلقي لقاح فيروس كورونا للمسافرين للخارج، موزعة على جميع المحافظات.

وأوضحت أن مراكز تطعيم المسافرين ستسهل عملية تلقي المسافرين للقاح فيروس كورونا، دون الانتظار في المراكز الأخرى المعنية بتطعيم مع باقي المواطنين.

وأدرجت وزارة الصحة والسكان، منذ أيام مراكز تطعيمات المسافرين على الموقع المخصص للتسجيل للحصول على لقاحات فيروس كورونا المستجد، وذلك تمهيدًا لتشغيلها قريباً تسهيلاً على المسافرين بلقاح كورونا.

وأوضحت أن الراغبين في السفر سيقومون بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة المخصص للحصول على لقاحات كورونا، ويقومون بإختيار مركز تطعيم المسافرين من القائمة وذلك وفقاً للمنطقة الأقرب له فى المحافظة التي يسكن فيها.

وأكدت أن مواعيد عمل مكاتب تطعيم المسافرين للخارج للقاح كورونا، ستكون من الساعة 9 صباحاً حتى 9 مساءاً، لافتة إلى توجه الراغبين فى السفر إلى مركز التطعيم للمسافرين للحصول على اللقاحات المطلوبة الخاصة بأغراض السفر، وذلك  إلى دول الخليج، أو دول الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت إلى أنه سيتم إصدار شهادة تطعيم السفر المدعومة بـ QR code من خلال مراكز التطعيم الدولية المعتمدة فور تشغيلها.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أن لقاح فيروس كورونا آمن وفعّال ويحفز جهاز المناعة على تكوين أجسام مضادة لحماية الجسم من الإصابة بالفيروس في المستقبل.

وأكدت أن لقاحات فيروس كورونا المتوفرة فى مصر أثبتوا فعاليتهم ومأمونيتهم من خلال الدراسات التى أجريت عليهم، وتم تسجيلهما بهيئة الدواء المصرية. 

 أشارت إلى انه لحجز اللقاح يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg ، أو التوجه لأقرب وحدة صحية "للمواطنين الذي يواجهون صعوبة في التسجيل إلكترونيًا"، وللاستفسار يجب الاتصال على الخط الساخن: ١٥٣٣٥

يذكر أن وزارة الصحة والسكان قد ناشدت المواطنين في حال أي ظهور أعراض مرضية لفيروس كورونا الالتزام بتطبيق العزل الذاتي في المنزل والتوجه إلى أقرب مستشفى تابعة لوزارة الصحة و السكان،  أو الاتصال مباشرة بالخط الساخن "105" للاستفسارات عن فيروس كوروونا، كما لفتت إلى أهمية متابعة مرضى العزل المنزلي لحالتهم الصحية على الرقم "1440" ، مؤكدة أن تلك الخطوط تتميز بتقديم استشارات طبية دقيقة وسريعة للمواطنين.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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