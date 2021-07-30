مقتل 2 من طاقم سفينة إسرائيلية بعد تعرضها لهجوم قبالة سواحل عمان

قتل شخصان في الهجوم على سفينة إسرائيلية، صباح اليوم، قبالة سواحل سلطنة عمان.

مقتل 2 من طاقم سفينة إسرائيلية

وأعلنت شركة «إيال عوفر»، رجل الأعمال الإسرائيلي، منذ قليل، مقتل اثنين من أفراد طاقم السفينة، التي تملكها.

وأكدت الشركة أن سفينة تجارية تابعة لها تعرضت لهجوم قبالة سواحل عمان، وقتل اثنان من طاقمها، أحدهما بريطاني الجنسية، والآخر روماني، حسبما أذاعت القناة السابعة في التليفزيون الإسرائيلي.

وتعد تلك المرة هي الأولى التي يقع فيها ضحايا جراء الهجمات على سفن ذات ملكية إسرائيلية.

هجوم على سفينة إسرائيلية قبالة سواحل عمان

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، في بيان، صباح اليوم، إن «هناك سفينة ذات ملكية إسرائيلية تعرضت لهجوم قبالة سواحل سلطنة عمان، والظروف لا تزال قيد التحقيق».

ولم تعقب الجهات المعنية في السلطنة، أو الأسطول الأمريكي، أو إسرائيل، على هذه الأنباء حتى الآن.

إيران تهاجم السفن الإسرائيلية

وفي الأشهر الماضية، تعرضت سفن تابعة لرجل الأعمال الإسرائيلي إلى هجمات، فيما اتهمت إسرائيل، إيران، بشكل علني، بالمسئولية عن ذلك الاستهداف المتكرر.

وفي منتصف شهر أبريل الماضي، تعرضت سفينة إسرائيلية تابعة لشركة «عوفر» إلى هجوم صاروخي، خلال وجودها في مياه الخليج، قبالة سواحل الإمارات.

وأكدت التقديرات الإسرائيلية حينها أن الهجوم تم عبر صاروخ أو طائرة مسيرة، وأن إيران هي المسئولة عنه، موضحةً أن الأضرار التي لحقت بالسفينة طفيفة.

ورفعت المنظومة الأمنية الإسرائيلية، في وقت سابق، حالة التأهب لديها، خشية تخطيط إيران لاستهداف المصالح الإسرائيلية، خاصةً الموجودة في دول أخرى.