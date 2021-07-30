الجمعة 30 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

مقتل 2 من طاقم سفينة إسرائيلية بعد تعرضها لهجوم قبالة سواحل عمان

سفينة إسرائيلية
سفينة إسرائيلية

قتل شخصان في الهجوم على سفينة إسرائيلية، صباح اليوم، قبالة سواحل سلطنة عمان.

مقتل 2 من طاقم سفينة إسرائيلية

وأعلنت شركة «إيال عوفر»، رجل الأعمال الإسرائيلي، منذ قليل، مقتل اثنين من أفراد طاقم السفينة، التي تملكها.

وأكدت الشركة أن سفينة تجارية تابعة لها تعرضت لهجوم قبالة سواحل عمان، وقتل اثنان من طاقمها، أحدهما بريطاني الجنسية، والآخر روماني، حسبما أذاعت القناة السابعة في التليفزيون الإسرائيلي.

وتعد تلك المرة هي الأولى التي يقع فيها ضحايا جراء الهجمات على سفن ذات ملكية إسرائيلية. 

هجوم على سفينة إسرائيلية قبالة سواحل عمان

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، في بيان، صباح اليوم، إن «هناك سفينة ذات ملكية إسرائيلية تعرضت لهجوم قبالة سواحل سلطنة عمان، والظروف لا تزال قيد التحقيق».

ولم تعقب الجهات المعنية في السلطنة، أو الأسطول الأمريكي، أو إسرائيل، على هذه الأنباء حتى الآن.

إيران تهاجم السفن الإسرائيلية

وفي الأشهر الماضية، تعرضت سفن تابعة لرجل الأعمال الإسرائيلي إلى هجمات، فيما اتهمت إسرائيل، إيران، بشكل علني، بالمسئولية عن ذلك الاستهداف المتكرر.

وفي منتصف شهر أبريل الماضي، تعرضت سفينة إسرائيلية تابعة لشركة «عوفر» إلى هجوم صاروخي، خلال وجودها في مياه الخليج، قبالة سواحل الإمارات.

وأكدت التقديرات الإسرائيلية حينها أن الهجوم تم عبر صاروخ أو طائرة مسيرة، وأن إيران هي المسئولة عنه، موضحةً أن الأضرار التي لحقت بالسفينة طفيفة.

ورفعت المنظومة الأمنية الإسرائيلية، في وقت سابق، حالة التأهب لديها، خشية تخطيط إيران لاستهداف المصالح الإسرائيلية، خاصةً الموجودة في دول أخرى.

سفينة إسرائيلية هجوم إيران عمان بحر الخليج الإمارات مقتل

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

الأكثر قراءة

وقوع إصابات بين الركاب.. اصطدام قطار بالصدادات الخرسانية فى نجع حمادى

هجوم على سفينة إسرائيلية قبالة سواحل عمان.. ووقوع عدة إصابات

بالأسماء.. القائمة الكاملة لحركة تنقلات الشرطة لعام 2021

«الصحة» تبدأ إدراج مراكز السفر بالموقع الإلكترونى للحصول على لقاح كورونا

بنظام الإعارة.. شركة الإسكندرية للصيانة البترولية تطلب موظفين

تتخطى الأربعين.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

يوليو فى التاريخ

أسماء محفوظ

السوبر وومان

ماجد حبته

إخوان تونس.. نكات وهلاوس

محمد عبدالعزيز

هل من فرصة ثانية يا معالى الوزير؟

د.كريمة الحفناوى

بين التنمية البشرية والتنمية الإنتاجية

لواء. محسن الفحام

إخوان تونس.. لصوص يحتمون بالنصوص

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا الفن (الفوتوغرافيا والمدرسة التأثيرية)

محمد فوزي

حركة النهضة وقرارات الرئيس قيس سعيد

صور

الشوط الثاني: الأهلي يهزم أسوان ويزحف نحو القمة

الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على أسوان بهدف كهربا

استقبال بطلى الأوليمبياد هداية ملاك وسيف عيسى

محطة تل أبيب

المزيد

هجوم على سفينة إسرائيلية قبالة سواحل عمان.. ووقوع عدة إصابات

الرئيس الإسرائيلى إسحاق هرتسوغ يتلقى جرعة ثالثة من لقاح مضاد لكورونا

إسرائيل توسّع منطقة الصيد قبالة قطاع غزة