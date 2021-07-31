السبت 31 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

الأميرة فوزية أجملهن.. أبرز المعلومات عن نساء الأسرة العلوية التي حكمت مصر

الملك فاروق
الملك فاروق

تتميز نساء الأسرة العلوية بجمالهن المختلف فلكل منهن صفات جمالية مختلفة عن الأخرى، وخلال السطور التالية تستعرض الدستور أبرز المعلومات عن أجمل نساء الأسرة العلوية.

  •  أمينة نجيبة الهامي: 

هي زوجة الخديوي توفيق باشا، وقد رزق منها أولاده: الخديوي عباس حلمي الثاني ، الأمير محمد على باشا توفيق ، الأميرة نازلي هانم ، الأميرة خديجة هانم ، الأميرة نعمة الله .

 

الاميره امينه هانم - ويكيبيديا
 أمينة نجيبة الهامي: 

الأميرة شويكار:

زوجة الملك فؤاد الأولي وقد طلقها عقب حادثة اعتداء اخيها الامير احمد سيف الدين عليه، فى الكلوب الخديوى وانجب منها: الامير اسماعيل والاميرة فوقية.

الاميرة شويكار خانم افندى - ويكيبيديا
الأميرة شويكار:
  • الملكة نازلي:

هي زوجة الملك فؤاد الثانية وانجب منها أولاده: الملك فاروق الأول، الأميرة فوزية ، الأميرة فايزة، الأميرة فايقة، الأميرة فتحية.

هـديـل on Twitter: &quot;تزوجت الملكة نازلي من الملك فؤاد سنة ١٩١٩، بيوم عقد قرانهم هربت الا ان اهلها اجبروها تتزوجه، كان الملك فؤاد اكبر منها بـ ٢٠ سنة وكان يغار عليها حيل
الملكة نازلي:
  • الأميرة فوزية:

صنفت أنها من أجمل نساء أهل الأرض، هي شقيقة الملك فاروق وتزوجت من شاه إيران محمد رضا بهلوي وانجبت منه الأميرة شاهيناز، وكانت وراء قطع العلاقات المصرية الايرانية لفترة كبيرة بعدما اجبرها الملك على طلب الطلاق دون أى أسباب، وقيل بعد ذلك أن وراء إصراره على طلاق شقيقته هى الرغبة  فى طلاق زوجته الملكة فريدة وإصراره على ألا يكون الملك الوحيد فى الدولة الإسلامية الذى يقدم على تلك الخطوة، كما أنه أراد أن تكون شقيقته فى هذا الموقف بجواره لتقوم بمهام زوجته الملكية.

الاميرة فوزية هي الاجمل على مستوى اميرات العالم فمن هي | أنكيدو بريس
الأميرة فوزية:
  • الأميرة فايزة:

شقيقة الملك فاروق زوجها الأمير محمد علي رؤوف، وعندما قامت ثورة يوليو بقيت في القاهرة واضطرت لأن تقوم بمساومات حتي يسمح لها بالسفر لزوجها‏، فعاشا ما بين تركيا وأوروبا‏،‏ وبعد أن أنفقا كل ما لديها من أموال انفصلا ووجدت الاميرة فايزة نفسها مفلسة في باريس فرحلت الى كاليفورنيا لتعيش مع والدتها.

الأميرة فايزة:
  • الأميرة فايقة:

شفيفة الملك فاروق وزوجة موظف التشريفات الملكية فؤاد احمد صادق، تزوجت منه فى كاليفورنيا عام 1950 ، وذلك دون موافقة شقيقها الملك فاروق على هذا الزواج وعادت إلى مصر استجابة لرغبة مجلس البلاط الملكى وبعد عودتها تم التصديق على زواجها وصدر مرسوم ملكى بتعيينها رئيسة للهلال الاحمر المصرى عام 1951 .

الاميرة فائقة - فاروق مصر
الأميرة فايقة:
  • الأميرة فتحية:

شقيقة الملك فاروق الصغرى وكانت اقربهم الى قلبه، التقت برياض غالي، الذي شغل منصب أمين للمحفوظات بالقنصلية المصرية بمارسيليا، نشأت بينهم علاقة قوية كانت بدايتها الصداقة لكن الأميرة الشابة رأت فيه فتى أحلامها وحبها الوحيد، لكن عائق واحد ظل مهددًا لهذه العلاقة، حيث كان رياض غالي معتنقا للديانة المسيحية، وبالفعل تزوجته زواج مدني عام 1950 مما جعل الملك فاروق يجردها من كافة الألقاب الملكية ومصادرة جميع ممتلكاتها في مصر.

وأنجبت الأميرة فتحية 3 أبناء وهم: رفيق ورائد ورانيا، ورفعت دعوى للانفصال الجسدي ضد رياض غالي وفي صباح 6 ديسمبر سنة 1976 أطلق رياض غالي خمس رصاصات على الأميرة فتحية أودت بحياتها على الفور، ثم حاول الانتحار بعدها بإطلاق النار على رأسه وتم إنقاذه بصعوبة، وحكم عليه بالسجن لمدة 15 عام وعاش مشلولا وأعمى داخل محبسه، ثم مات بعدها بثلاث سنوات تقريبًا. 

الأميره فتحيه صغري بنات الملك فؤاد والملكه نازلي | Beautiful, Nose ring, Egypt
الأميرة فتحية:
  • الملكة فريدة:
    اسمها الحقيقي صافيناز ذو الفقار عرفت بأسم الملكة فريدة كانت زوجة الملك فاروق الأولى وأحبها الشعب المصرى كثيرا بسبب بساطتها وشخصيتها الفريدة المحبوبة وروحها المرحة وإطلالتها الكلاسيكية الأنيقة، انجبت وأنجبت منه 3 فتيات هن الاميرة فريال والأميرة فوزية والأميرة فادية وتم انفصالها عن الملك فاروق بسبب فساد حكمه.
     
متحف المجوهرات الملكية شاهد على تاريخ مصر الحديثة - مجلة هي
الملكة فريدة:
 
  • الملكة ناريمان:

تزوجها الملك فاروق عام 1951 وانجب منها الامير احمد فؤاد وبقيت معه حتى وفاته.

ناريمان بملابس البحر مع زوجها الملك فاروق في شهر العسل..صور نادرة - جولولي
الملكة ناريمان:
نساء الأسرة العلوية الملكة فريدة الملكة ناريمان الأميرة فوزية الملك فاروق

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