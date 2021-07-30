الجمعة 30 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

تتخطى الأربعين.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

طقس مشمس
طقس مشمس

شهدت البلاد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة على مدار الأيام الماضية، لكنها انخفضت قليلا بمعدل 3 درجات، ولكنها ظلت فوق المعدلات الطبيعية بسبب الرطوبة، وحذرّت الأرصاد الجوية من الموجة الحارة التي تضرب مصر خلال أيام.

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الجمعة سيكون شديد الحرارة رطبًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، كما سيكون حارًا ومرتفع الرطوبة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطبًا ليلًا على القاهرة وباقي الأنحاء.

وعن درجات الحرارة اليوم الجمعة، ستكون كالتالي: 

القاهرة والوجه البحري: العظمى 38 درجة، السواحل الشمالية العظمى 33 درجة، جنوب سيناء العظمى 39 درجة، شمال الصعيد العظمى 39 درجة، جنوب الصعيد العظمى 41 درجة.

وعن طقس السبت، نوه "شاهين"، بأن الرياح تنشط على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

وعن درجات الحرارة السبت، ستكون كالتالي: القاهرة والوجه البحرى العظمى 39 درجة، السواحل الشمالية العظمى 34 درجة، جنوب سيناء العظمى 38 درجة، شمال الصعيد العظمى 40 درجة، جنوب الصعيد العظمى 42 درجة. 

وعن درجات الحرارة بعد غد الأحد، قال "شاهين" إن درجات الحرارة ستستمر في الارتفاع خلال الأسبوع المقبل وتكون درجات الحرارة للعظمى والمحسوسة المتوقعتين فى القاهرة الكبرى والوجه البحري الأحد والإثنين والثلاثاء 40-42 والأربعاء 41-43، وفى السواحل الشمالية من الأحد للثلاثاء 34-37 والأربعاء 35-38، وفى جنوب سيناء الأحد 39-42 ومن الإثنين للأربعاء 40-43 درجة.\

وتكون درجات الحرارة المتوقعة فى شمال الصعيد الأحد والإثنين 41-43 والثلاثاء والأربعاء 42-44، أما فى جنوب الصعيد فتكون الأحد والإثنين 43-44 درجة. 

مصر ارصاد درجات الحرارة الوجه البحري درجات الحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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وائل لطفي

كل هذا الفساد

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