الخميس 29 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

31 يوليو.. أولى جلسات محاكمة مستريح الدقهلية

محاكمة مستريح الدقهلية
محاكمة مستريح الدقهلية

أحالت النيابة العامة بجنوب الدقهلية، مستريح الدقهلية، إلى المحاكمة العاجلة، لاستيلائه من الأهالي على 25 مليون جنيه، وقد تم تحديد جلسة 31 يوليو لبدء محاكمته بمحكمة جنح طلخا.

كان اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود عدة بلاغات إلى العقيد احمد الجميلى مامور مركز طلخا، بقيام دكتور بالنصب والاحتيال على مجموعة من الأهالى والحصول منهم على أموال بحجة توظيفها، وقد بلغ إجمالى المبالغ المتحصل عليه منهم ما يقرب من 25 مليون جنيه.

وعلى الفور وبالفحص والتحرى، أكدت مباحث الأموال العامة، صحة التحريات، وأشارت إلى أن المتهم يتمتع بسمعة سيئة واعتاد النصب والاحتيال على المواطنين، وتبين أن من ضمن المبلغين أبناء أشقائه، حيث تحصل منهم على ما يقرب من ثمانية ملايين جنيه منهم فقط، وقد صدر أمر ضبط وإحضار المتهم، وتم ضبطه بمنطقة ميت حلفا التابعة لمحافظة القليوبية.

وقد أشار ماجد الحنبلى محامى المجنى عليه إلى أن المتهم حصل على مبالغ مالية كبيرة من عدد من الأشخاص بحجة التوظيف مقابل فائدة ومبالغ مالية كبيرة، وبعد فترة اكتشفوا اختفاءه وعدم رد على هاتفه المحمول، وتم تحرير عدد من المحاضر، ومن المتوقع ارتفاع أعداد المتقدمين ببلاغات.

 

الاموال العامة مباحث الأموال العامة السجن المشدد 25 مليون جنيه النصب والاحتيال علي المواطنين المحاكمة العاجلة مبالغ مالية كبيرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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