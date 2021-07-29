«الأوقاف» تعلن صدور كتاب «تنظيم النسل ومتغيرات العصر»

أعلنت وزارة الأوقاف، صدور كتاب “تنظيم النسل ومتغيرات العصر”، للدكتور عبد الله مبروك النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، من تقديم الدكتور محمد مختار جمعة.

وقال وزير الأوقاف، إن قضية تنظيم النسل والمشكلات السكانية هي من المتغيرات التي يختلف الحكم فيها من زمان إلى زمان، ومن مكان إلى مكان، ومن دولة إلى أخرى، بحيث لا يستطيع أي عالم أن يعطي فيها حكمًا قاطعًا أو عامًّا.

وأضاف، في بيان له، أن الكثرة إما أن تكون صالحة قوية منتجة متقدمة يمكن أن نباهي بها الأمم في الدنيا، وأن يباهي نبينا (صلى الله عليه وسلم) بها الأمم يوم القيامة، فتكون نافعة مطلوبة، وإما أن تكون كغثاء السيل، عالة على غيرها، جاهلة متخلفة في ذيل الأمم، فهي والعدم سواء.



كما يبين الكتاب أن تناولنا لقضية تنظيم النسل يجب ألا يقتصر فقط على الجوانب الاقتصادية، إنما يجب أن يبرز إلى جانب هذه الآثار الاقتصادية كل الآثار الصحية والنفسية والأسرية والمجتمعية التى يمكن أن تنعكس على حياة الأطفال والأبوين والأسرة كلها، ثم المجتمع والدولة.

ومن ناحية أخرى، اجتمع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أمس الأربعاء بمديري المديريات عبر الفيديو كونفرانس , ويتناول الاجتماع عددًا من الموضوعات من أهمها:

أولاً: خطة التدريب والتثقيف والتأهيل المستمر، وتشمل: الخطابة من حيث بناء الخطبة وهدفها ووقتها والالتزام بالتعليمات الخاصة بأدائها.

وأوضح وزير الأوقاف، أن استخدام وسائل التواصل في الفكر الوسطي المستنير قصد الوصول إلى أكبر شريحة من المتلقين داخل مصر وخارجها من خلال صفحات الوزارة العامة والمتخصصة باللغة العربية واللغات الأجنبية، مع إتاحة جميع إصدارات الوزارة العلمية من خلالها تيسيرًا على الأئمة.



كما أوضح أن استخدام الوسائل العصرية في التواصل الإداري قصد اختصار الزمن في إيصال الرسائل والتعليمات الإدارية، وذلك ضمن آليات التحول الرقمي.

ثانيًا: آلية التعامل مع خطباء المكافأة الناجحين في مسابقة الأجر مقابل عمل.

ثالثًا: خطة توزيع لحوم الأضاحي وضرورة احترام آدمية الإنسان وعدم جرح مشاعره بالتصوير أو غيره.

رابعًا: بعض الجوانب الإدارية الأخرى.