«التعليم» تكشف هوية مصوِّر امتحان الديناميكا بـ«علمي رياضة»

أكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضبط الطالب «م. ع. أ» بمحافظة قنا، لحيازته تابلت بشريحة خارجية وتصوير ونشر أجزاء من امتحان «مادة الرياضة التطبيقية» (الديناميكا) على الإنترنت وذلك بعد مرور 30 دقيقة من بدء الامتحان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وانتهى منذ قليل، امتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" لطلاب بالثانوية العامة الشعبة (العلمية/رياضيات) .

وكان قد تداولت أسئلة وإجابات امتحان الديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة بالثانوية العامة عبر السوشيال ميديا بعد بدء اللجان بنصف ساعة.

وأدى طلاب الثانوية العامة (للمكفوفين) امتحان مادة التاريخ (الورقة الثانية) بإجمالي 225 طالبا وطالبة.

وكان قد أدى أمس، 255 ألفا و353 طالب وطالبة "بالشعبة الأدبية" امتحان مادة "علم النفس والاجتماع"، كما أدى طلاب الثانوية (للمكفوفين) امتحان التاريخ ( الورقة الأولى)، بإجمالي 225 طالبا وطالبة، كما أدى طلاب مدارس (stem) اختبار مقاييس المفاهيم (الكيمياء)، بإجمالي 1179 طالب وطالبة، وذلك في اليوم الثاني عشر من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.