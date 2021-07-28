ضبط استروكس بحوزة عاطلين قبل ترويجه بالزاوية الحمراء

تمكن رجال مباحث القاهرة، الثلاثاء، من ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من مخدر الاستروكس وسلاح ناري بمنطقة الزاوية الحمراء.

البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط عاطلين، مقيمين بدائرة القسم حال تواجدهم بالمنطقة، وبحوزتهما كمية من مخدر "الاستروكس" وسلاح ناري دون ترخيص.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف أحدهما بحيازة المواد المخدرة بغرض الاتجار، واعترف الآخر بحيازته للسلاح بقصد الدفاع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.