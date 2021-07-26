المفوضية الليبية: نسبة الناخبين المسجلين في المنظومة 52%

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، اليوم، وصول نسبة الناخبين المسجلين في المنظومة إلى قرابة 52% من إجمالي الناخبين المستهدفين.

وأوضحت المفوضية في بيان لها أن 148 ألفا و853 مواطنا، سجلوا في المنظومة، ليرتفع إجمالي المسجلين إلى مليونين و488 ألفا و949 ناخبا وناخبة حتى يوم أمس الأحد.

بدء تسجيل الناخبين في ليبيا

وكان رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية عماد السائح، أعلن الأحد الموافق الرابع من يوليو الجاري، بدء عملية تحديث سجل الناخبين وإتاحة الفرصة للذين لم يسجلوا أو الذين غيروا أماكن إقامتهم.

وقال السايح، في كلمة ألقاها بمؤتمر صحفي بشأن الانتخابات العامة، حضره رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ونائبة رئيس البعثة الأممية، إنه تقرر البدء اليوم في تحديث سجل الناخبين وإتاحة الفرصة لمن لم يسجل سابقا أو من يرغب في تغيير مركزه.

وأطلقت المفوضية العليا للانتخابات حملات إعلامية لتشجيع الليبيين على تسجيل أسمائهم لممارسة حقوقهم السياسية، وضمان المشاركة في الانتخابات، والمساهمة في تقرير مصير بلادهم.

وحددت المفوضية أول أغسطس المقبل، موعدًا لتسلم القاعدة الدستورية بعد التأخر في إقرارها بحلول مطلع يوليو الجاري، على أمل نجاح ملتقى الحوار السياسي في التوصل إلى تفاهمات حولها.