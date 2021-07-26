الجزائر تعيد فرض القيود على التجمعات لكبح ارتفاع إصابات كورونا

ذكر مكتب رئيس الوزراء الجزائري أن الحكومة ستعيد فرض القيود على التجمعات اعتبارا من الغد وذلك لمواجهة الانتشار السريع للسلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا التي تسببت في ارتفاع عدد المصابين.



وأضاف المكتب، في بيان، أن الإجراءات التي ستنطبق على 35 من أقاليم البلاد الثماني والخمسين، ستشمل في الأساس إغلاق صالات اللياقة البدنية والمراكز الثقافية وأماكن الترفيه والشواطئ وأسواق السيارات المستعملة، فضلا عن حظر التجول في الفترة بين الثامنة مساء والسادسة صباحا.



وقررت الحكومة حظر كافة أشكال التجمعات ومنها حفلات الزفافمضيفة أنها ستحظر أيضا تقديم خدمات الضيافة داخل المقاهي والمطاعم وستسمح فقط بتقديم الطلبات الخارجية.



وذكر معهد باستور البحثي الحكومي أن السلالة دلتا هي مصدر 71 بالمئة من عدد الإصابات خلال يوليو .





ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.