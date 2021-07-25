الأحد 25 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة برازيلية: «آبي أحمد» أدخل إثيوبيا في أكبر الأزمات الإنسانية

أبى أحمد
أبى أحمد

 وصفت صحيفة "أو جلوبو" البرازيلية رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد" بأنه حاكم مستبد، ونقلت عن محللين قولهم أن آبي أحمد الحائز على جائزة نوبل للسلام ينشأ نظاما استبداديًا جديدًا في إثيوبيا رغم وعوده لشعب إثيوبيا بالحرية.

وأضافت الصحيفة واسعة الانتشار، أنه في ذلك العام، اندلعت الاحتجاجات، معظمها من شباب الأورومو، الذين اشتكوا من التهميش التاريخي، وقتل المئات واعتقل المعارضون والصحفيون.

وتابعت الصحيفة بمجرد تسلم آبي أحمد جائز نوبل انهارت الوعود التي منحها للشعب الإثيوبي بالحرية والازدهار الاقتصادي حيث عادت النزاعات العراقية وبقوة في حكم آبي أحمد.

وتتكون إثيوبيا من أكثر من 80 مجموعة عرقية ، غالبيتها مهمشة تاريخيًا،  يعتقد العديد من الباحثين أن عودة التوترات لم يكن من الممكن تجنبها، ومع ذلك ، يشير البعض إلى أن آبي انتهى به الأمر إلى جعل الوضع أسوأ.

وتابعت الصحيفة أنه بعد شهرين من حصول آبي أحمد على جائزة نوبل، قام بتفكيك حزب الشعب   وأنشأ حزب الازدهار، وهو القرار الذي أثار حفيظة حزب العمال الفلاحي.

 وفي منتصف عام 2020، أدى اغتيال مغني شعبي من الأورومو - نشط في الاحتجاجات التي أطاحت بآبي إلى السلطة - إلى ثورة قامت بها المجموعة العرقية، غير الراضية عن إدارة رئيس الوزراء.

وفي الأشهر التالية، أقال آبي،  ليما حليفه السابق، من منصب وزير الدفاع، بعد أن انتقد بعض قراراته، مثل إنشاء حزب الشعب.

ويقول يوهانس ولد مريم، المتخصص في الشأن الإثيوبي  واللعلاقات الدولية بجامعة كولورادو: “أود أن أقول إن آبي بارع جدًا في خيانة أصدقائه”، و"سوف يستخدمهم ويقذف بهم بعيدًا.

ومع ذلك ، جاءت أسوأ أزمة لحكومة آبي في نهاية العام الماضي، عندما أُرسلت القوات الفيدرالية إلى تيجراي للإطاحة بجبهة تحرير تيجراي الشعبية المعارضة لآبي،  مما أشعل فتيل حرب أهلية استمرت لأكثر من ثمانية أشهر.

وتابعت الصحيفة :أن آبي أحمد في سن 43 ،على جائزة نوبل للسلام ولكنه الآن متهم بإدخال إثيوبيا في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العصر الحديث.

آبي أحمد أبي أحمد يعاني من داء العظمة أبي احمد مجرم حرب صحيفة أو جلوبو البرازيلية إثيوبيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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