رئيس القناة لتوزيع الكهرباء يوجه بسرعة عودة التيار استجابة لشكوى أهالى الشرقية

اجتمع اليوم المهندس محمد السيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، برؤساء قطاع شمال الشرقية وجنوب الشرقية ووسط الشرقية ورئيس قطاع الشئون الفنية ومستشار رئيس الشركة ومديرى عموم التشغيل والصيانة للوقوف على شكوى المواطنين في نطاق شمال ووسط وجنوب محافظة الشرقية من انقطاع التيار الكهربائي، وكذلك معرفة أسباب الأعطال التي أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي ووضع الحلول الفنية لها على الفور.

شكوى أهالي الشرقية

ولاحظ المهندس محمد السيد، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، وجود شكاوي من قبل المواطنين من المشتركين بقطاع كهرباء محافظة الشرقية التابع لكهرباء القناة تعلقت بانقطاع التيار الكهربائي أثناء فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.

شكوى أهالي الشرقية

من جانبه، تحرك المهندس محمد السيد على الفور لاتخاذ اللازم تجاه شكوى المواطنين من المشتركين بقطاع كهرباء الشرقية التابع لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، وعمل على استمرار واستقرار التغذية الكهربائية لكل المشتركين وتقديم خدمة مميزة وتحقيق أهداف الشركة ورسالتها.

شكوى أهالي الشرقية

وشدد على أنه لن يقبل بهذه الأعطال مرة أخرى، كما شدد رئيس كهرباء القناة على ضرورة وجود القيادات في مواقع العمل المختلفة يوميًا، كما شدد على ضرورة تنفيذ برامج الصيانة بكل دقة وكذلك خطط الإحلال والتجديد والتوسعات.

شكوى أهالي الشرقية

وأشار إلى ضرورة عمل مصادر بديلة للتغذية حتى لا يتأثر المواطنون في حالة وجود أعطال.