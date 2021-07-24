السبت 24 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

13 ألفا و726 طالبا يمتحنون «الفيزياء» بكفر الشيخ اليوم

الثانوية العامة
الثانوية العامة

يستأنف اليوم السبت، 13 ألفا و726 طالبا وطالبة بالثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ، امتحاناتهم، بأداء مادة الفيزياء، لطلاب علمي علوم ورياضة، بعد عودتهم من إجازة عيد الأضحى المبارك، موزعين على 86 لجنة منتشرة في 12 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة.

كما شدد محافظ كفر الشيخ، على التعاون مع غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بكل الخطوات منذ بدء الامتحان وعقب الانتهاء منه، وانصراف الطلاب، لاستقبال الشكاوى ورصد أي أخطاء لسرعة التعامل معها، بما يضمن انتظام سير الامتحان.

وأضاف أنه وجه بتكثيف حملات التطهير والتعقيم قبل بدء وعقب الانتهاء من الامتحانات، بالإضافة إلى التأكد من تشغيل البوابات الإلكترونية، وتوفير المواد المطهرة، والكمامات الواقية، والقفازات بصفة دورية ويومية، وتخصيص سيارات إسعاف لنقل الحالات المشتبه في إصابتها، وتوفير أجهزة الكاشف السريع "Rapid Test"، وقياس درجات الحرارة، مع تخصيص سيارة إسعاف أمام كل لجنة، والتعاون مع مديرية الأمن بقيادة اللواء خالد العزب ، مدير أمن كفر الشيخ ، لتأمين اللجان.

وأكدت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم على أهمية التعامل مع الموقف بأمانة وجدية، مشيرة إلى أن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ يضع تأمين اللجان وانضباط العملية الامتحانية نصب عينيه و قراراته حاسمة إذا ما حدث أي تجاوز، كما دعتهم إلى توفير أجواء امتحانية بعيدا عن التوتر، مؤكدة أنه لا مجال للغش والشغب.

كانت وزارة التربية والتعليم قد وجهت رسائل طمأنة خلال أيام امتحانات الثانوية العامة، إلى الطلاب وأسرهم وذويهم في المرحلة الثانوية بغرض التأكيد على أن الامتحانات هذا العام مؤمنة بشكل كامل ضد المواقع المشبوهة خاصة موقع «شاومينج» والتي كانت قد نجحت في إحداث بلبلة الأعوام الماضية بتسريب أسئلة الامتحانات، وبما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملًا.

الثانوية العامة طالب امتحانات المدارس السبت

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوليو ويونيو

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