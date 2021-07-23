«سوهاج»: لا زيادة في تعريفة ركوب سيارات النقل الجماعي والسرفيس والتاكسي

أكد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أنه لا توجد أي زيادة فى تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس والتاكسي، وذلك عقب إعلان الزيادة الطفيفة في أسعار البنزين فقط، مع ثبات أسعار السولار والمازوت.

ووجه محافظ سوهاج رؤساء الوحدات المحلية، ومسئولي إدارة المواقف والنقل بالمحافظة، بالتنسيق مع إدارة مرور سوهاج، وتكثيف الجولات الميدانية والمرور علي كافة المواقف، وخطوط سير مركبات النقل، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة سابقا من المحافظة، والالتزام بالمسارات وخطوط السير المحددة للسيارات، ووضع ملصق على جميع السيارات يوضح التعريفة، وخط السير.

وشدد محافظ سوهاج على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم مع المخالفين لتلك القرارات.

وكان قد أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عدم زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس والتاكسي بجميع محافظات الجمهورية، بعد تعديل أسعار البنزين من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وزيادتها 25 قرشًا فقط، دون المساس بأسعار السولار.

ووجه وزير التنمية المحلية، المحافظين بالتنسيق مع مديريات الأمن وإدارات المرور والمواقف والسرفيس لتكثيف الحملات المشتركة على المواقف والساحات، والتعامل بحسم مع أي مخالفة أو محاولة سائقي السرفيس والنقل الجماعي مخالفة تعريفة الركوب المقررة سابقًا وعدم الإضرار بالمواطنين اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

وشدد "شعراوي" على ضرورة التأكيد على وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي، والمتضمن خط السير والأجرة المقررة لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب أو تقسيم خطوط السير.

كما وجه الوزير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، بالمتابعة المستمرة مع غرف العمليات بالمحافظات لثبات أسعار تعريفة الركوب للمواطنين بالمحافظات.

وناشد المواطنين بالتواصل مع مبادرة "صوتك مسموع" لتقديم أي شكوى في حالة أي زيادة في تعريفة الركوب وذلك على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": www.facebook.com/sotakmasmwo، ورقم الخط الساخن: "15330" والذي يعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة والبريد الإلكتروني للوزارة "[email protected]".