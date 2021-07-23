بعد عيد الأضحى.. استقرار أسعار الخضراوات اليوم

استقرت أسعار الخضراوات اليوم الجمعة، وفقا لأسعار سوق الجملة بأكتوبر، وسجلت البطاطس الجملة بين 2.5-5 جنيهات للكيلو، الجزر بين 1.5-3 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار الفلفل ألوان بين 10- 20جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، والطماطم 1.5-2.5 جنيها للكيلوأسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، الفاصوليا بين 5-10 جنيهات للكيلو، وأسعار الكوسة بين 2.5-5جنيها للكيلو.

واستقر سعر القلقاس 3-6 جنيهات للكيلو، و البامية 9-13 جنيها للكيلو،و سعر الخيار البلدى يتراوح بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو، واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين2. 5.5جنيها للكيلو.

وأشاد الاتحاد العام للغرف التجارية، بالدور الهام الذي لعبته وزارة التموين والتجارة الداخلية في تحقيق استقرار في الأسعار بالرغم من تضاعف حجم الطلب على كافة السلع الغذائية خلال الأسبوع السابق لعيد الأضحى المبارك، وقامت الشركات التابعة للوزارة بضخ كميات كبيرة من الرؤوس واللحوم الحية والمبردة والدواجن بكافة منافذها على مستوى المحافظات، كما قامت بضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية، كالسكر والأرز والزيت وغيرها من السلع الأخرى بتخفيضات وصلت الي 25%، وذلك بالتزامن مع مضاعفة الشركات الخاصة و السلاسل التجارية الكبرى من مضاعفة حجم العرض من السلع الغذائية لاحتواء طلب الأسواق المتزايد بغرض التخزين، بما ساهم في تحقيق إتاحة لكافة السلع الأساسية وحافظ على استقرار الأسعار.

وأوضح أن جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية قد ساهمت في الحفاظ على أسعار اللحوم و التي شهدت الطلب الموسمي الأعلى من المستهلكين حيث استقرت أسعار اللحوم البلدية عند معدلاتها الطبيعية في معظم المحافظات بينما سجلت ارتفاعا طفيفا في المحافظات الكبرى والمركزية نظرا للإتاحة السلعية التي حققتها الوزارة، ووصل سعر كيلو لحوم الأضاحي 65 جنيها للكيلو القائم بكافة المنافذ سواء الخاصة أو بمنافذ الشركات التابعة لوزارة التموين، وسجل سعر اللحوم السوداني المبردة 85 جنيها للكيلو، وسجلت اللحوم البرازيلية المجمدة 65 جنيها للكيلو، بينما سجل سعر كيلو اللحوم الخراف السوداني المبردة 95 جنيها للكيلو.