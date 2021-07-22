الخميس 22 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تداول 21 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

تداولت أرصفة ميناء دمياط، اليوم الخميس، 21 سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط خلال ٢٤ ساعة مضت.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 11536 طن ملح  .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 300 طن زيت طعام . 
بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 494 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 90 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 1087 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 25014 طنا  ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 929 شاحنة .


تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، كافة الإجراءات التى نفذتها الوحدة المحلية لمدينة رأس البر لاستقبال المواطنين لقضاء اجازة العيد من مختلف محافظات الجمهورية .

إذ اطمئنت "المحافظ" على توافر كافة الخدمات على الشواطئ و جاهزية نقاط الإسعاف و معدات الانقاذ وخيم تجميع الأطفال التائهين، و فى هذا السياق، وجهت "المحافظ" بالمتابعة الدورية للتأكد من الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا و المرور الدورى على الكافيتريات والمطاعم والمقاهي وتكثيف حملات النظافة.

وذكرت أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى منذ أيام بكافة الأجهزة والوحدات المحلية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى أنه يتم متابعة الموقف لحظة بلحظة من خلال غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام المحافظة والتى تعمل على مدار الساعة وتم ربطها بكافة المديريات والوحدات المحلية لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة.

وقالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، انها تتابع الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، حيث تواصلت مع أصحاب محال الجزارة مناشدة اياهم بالإعلان عن أسعار بيع اللحوم بشكل واضح أمام المواطنين و تخفيض الأسعار وعدم المغالاة فيها وكذا التأكد من سلامة اللحوم قبل بيعها، مؤكدة أنه يتم المرور بشكل دورى من قبل لجان مختصة بالطب البيطرى والتموين لمتابعة ذلك بشكل دورى.

ميناء دمياط محافظة دمياط محافظ دمياط حاويات وبضائع دمياط

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يوليو ويونيو

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