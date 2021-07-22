4 حالات غرق خلال يومين فى شواطئ بلطيم

لقي 4 أشخاص مصرعهم غرقا بالبحر الأبيض المتوسط بمحافظة كفر الشيخ، اليوم وأمس، وتم تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

حيث لقي، اليوم الخميس، طفلان مصرعهما غرقا بالبحر الأبيض المتوسط بقرية الدعاء التابعة لمركز بلطيم، وتم نقل جثمانيهما لمشرحة مستشفى برج البرلس المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

والطفلان هما : "أحمد. ح . ج" 12 عام ، "محمد . ش . خ" 6 أعوام ، ومقر إقامتهما مركز الحامول.

وأمس الأربعاء، لقي شخصان مصرعهما غرقا بالبحر الأبيض المتوسط بمحيط قرية الدعاء التابعة لمركز بلطيم، وذلك أثناء استحمامهما في البحر هربا من حرارة الجو، بينما قام صديقهما الثالث الذي كان يجلس علي الشاطئ بالإبلاغ فور رؤيتها يغرقان.

وأوضح مصدر طبي، في تصريحات خاصة، لـ"الدستور"، أنهم قد تلقوا إشارة تفيد بغرق شابين يبلغين من العمر 17 عاما وهما "أحمد .ع . ع" و"هاني . أ . ع" ويقيمان بعزبة خاطر التابعة لمركز بيلا .

كما شهد مصيف بلطيم بمحافظة كفرالشيخ، اليوم الخميس، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، توافد المواطنين من قرى ومدن المحافظة، ومن عدد من محافظات الجمهورية لقضاء إجازة العيد وبعد انتهائهم من نحر أضاحيهم وتوزيعها، إذ وجه اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، العميد هانى محمد عبدالقوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، بتوفير كل احتياجات المصطافين والمترددين عليه من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

وأكد العميد هاني محمد عبدالقوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، أنه شدد على الكافتيريات والمحال التجارية بتوفير كل احتياجات المعدين والمصطافين بأسعار مناسبة للجميع، مشيرًا إلى أن متطلبات الزائرين للمصيف متواجدة من سلع استهلاكية وخبز ووسائل ترفيه.

وأضاف عبدالقوي أن غرفة العمليات بالمصيف تراقب كل ما يدور بشواطئه، وتتلقى الشكاوى وتستجيب بحلها، مؤكدًا أن هناك تواجدًا أمنيًا بشواطئ المصيف وتوفير الخدمات الأمنية والمرورية خلال الاحتفال بأيام عيد الأضحى المبارك، مع استمرار حملات النظافة بالشاطئ مستمرة طوال الـ24 ساعة بنظام الورديات، لتوفير بيئة نظيفة للزائرين وتذليل كل العقبات التي قد تواجههم.

كما قام رئيس المصيف، بوضع لافتات إرشادية للأسعار كويس منعا لاستغلال المواطنين خلال وجودهم في المصيف.