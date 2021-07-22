بعد 70 يوما بالمستشفى.. تطورات الحالة الصحية لدلال عبدالعزيز

مر ما يقرب من 70 يوما على دخول الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز للمستشفى بعدما أصيبت بفيرس كورونا.

وتستعرض «الدستور» تطورات حالتها الصحية لدلال عبد العزيز في الوقت الراهن.

أخر تطورات حالتها الصحية

بالرغم من تعافي دلال عبدالعزيز من فيرس كورونا إلا أنها لازالت تعاني من مضاعفات ما بعد الفيرس حيث مصابه بتليف في الرئة وهو ما يؤثر سلباً علي التنفس ونسبة الأكسجين في الدم ولذلك فهي تحت الرعاية الطبية طوال الوقت، وبالرغم من تحسن حالتها في الأيام الفترة الأخيرة إلي أنها حالتها لازالت غير مستقره وغير مؤهلة للخروج من المستشفي نهائياً.

عائلة دلال عبدالعزيز

يتواجد في المستشفي بشكل دائم عائلة دلال عبدالعزيز بجانبها سواء إيمي أو دنيا بناتها أو حتي أزواجهم الاعلامي رامي رضوان والفنان حسن الرداد، وبالرغم من سؤال دلال الدائم علي سمير غانم إلا أنهم حتي الأن لم يخبروها بوفاته مراعاه لحالتها النفسية التي قد تؤثر سلباً علي صحتها.

دعاء رامي رضوان لدلال عبدالعزيز

كتب الإعلامي رامي رضوان عبر حساباته علي مواقع التوالص الاجتماعي في يوم عرفة دعاء وطالب كل متابعية ومحبي دلال عبدالعزيز بالدعاء له وهو "اللهم اشفي دلال عبدالعزيز شفاء لا يغادر سقما، اللهم فرج همها وقويها وصبرها وأرحها بعد التعب، وكافئها بعد الصبر، اللهم أنت الشافي المعافي، لا شافي إلا أنت اشفها شفاء من عندك، إنك على كل شيء قدير، اللهم بحق بركة وفضل يوم عرفة تقبل دعائنا ودعاء كل من يحبها، اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين".

أخر أعمال دلال عبدالعزيز

شاركت الفنانة دلال عبدالعزيز في موسم رمضان الماضي في مسلسل “ملوك الجدعنة” مع الفنانين عمرو سعد ومصطفي شعبان وحقق المسلسل نجاح جماهيري كبير وظهرت دلال بدور والدة سغينة وهي شخصية عمرو سعد وكان اخر ظهور فني لها.