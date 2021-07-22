الخميس 22 يوليو 2021
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مصر

البدوي: مصر ماضية في تنفيذ رؤية شاملة لبناء وطن قوي يتوافق مع مبادئ ثورة يوليو

مجدي البدوي
مجدي البدوي

هنأ مجدى البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بحلول الذكرى ال69 لثورة 23 يوليو، مشيرا إلى أنه استكمالا لروح الثورة وأهدافها النبيلة فإن الدولة ماضية في تنفيذ رؤية استراتيجية شاملة وملحمة تنموية فريدة لبناء وطن قوي متقدم بجميع المجالات.

وقال البدوي، إن هذه الثورة ضرب فيها المصريون أروع الامثلة في دعم القوات المسلحة والوقوف خلفها حفاظا على الدولة، مؤكدا أن هذه الثورة مازالت تعيش بقلوبنا لأنها انحازات للفقراء والمهمشين من الشعب المصرى خاصة العمال والفلاحين والطلبة وسعت لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأضاف، أن الاحتفال بذكرى ثورة يوليو هذا العام يختلف عن الأعوام الماضية لأن كافة المشروعات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى تنحاز للفقراء والمهمشين ويسعى من خلالها لتحقيق العدالة الاجتماعية، كما أنها تسير على مبادئ ثورة يوليو المجيدة.

وأوضح، أن هذه المشروعات تشمل مشروع حياة كريمة، والدلتا الجديدة وقانون التأمين الصحى الشامل، مشيرا إلى أن مشروع حياة كريمة الذي طرحة الرئيس الأسبوع الماضىي سيعيد بناء 67% من فقراء مصر الذين يعيشون داخل 4500 قرية، اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وصحيا وتعليما بتكلفة 700 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بمشروع الدلتا الجديدة، قال البدوي إن الرئيس يسعى من خلاله لاستصلاح حوالى 2.5 مليون فدان، حيث تم استصلاح 100 ألف فدان وسيتم استصلاح 250 ألف فدان بنهاية العام الجاري، على أن يتم الانتهاء منه بأقصى سرعة.. منوها بأن هذا المشروع سيستفيد منه الفلاحين بشكل كبير لأنه سيوفر لهم فرص العمل والاستثمار الزراعى والحيوانى لمن لديه القدرة على ذلك، وسيعود بالخير على الشعب المصرى بأكمله.

وفيما يتعلق بقانون التأمين الصحي، أوضح أنه يعد من القوانين التي أنحازت للطبقات الأقل دخلا في تاريخ مصر لتحقيق العدالة الاجتماعية، وينص على أن كل من يحمل الجنسية المصرية سيكون تحت مظلة هذا القانون، وأن الدولة ستقوم بدفع اشتراكات غير القادرين، مشيرا إلى أن الدولة تؤكد من خلال هذا القانون أنها ستعالج غير القادرين دون أن يتحملوا أي تكلفة.

مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام الرئيس عبد الفتاح السيسي ثورة 23 يوليو الشعب المصري

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