الأربعاء 21 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

تنسيقية شباب الأحزاب تهنئ منتخب مصر للميني فوتبول بالتتويج بكأس أمم أفريقيا

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

 هنات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين منتخب مصر للميني فوتبول بالتتويج بكأس الأمم الإفريقية المقامة في نيچيريا بعد التفوق على منتخب ليبيا في المباراة النهائية والتأهل لكأس العالم.

ويعد هذا التتويج استمرارا لسلسلة من النجاحات المتتالية للرياضة المصرية على كافة الأصعدة. 

وتمنت «التنسيقية» التوفيق لكافة الأبطال الرياضيين المشاركين في الدورة الأولمبية المقامة بطوكيو خلال الفترة من ٢٣ يوليو إلى ٨ أغسطس ورفع إسم مصر عاليا والعودة بالميداليات.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين منتخب مصر فوتبول ميني فوتبول الامم الافريقية نيچيريا ليبيا منتخب

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الإفتاء»: يجوز توجيه الزكاة لـ«حياة كريمة»

الأكثر قراءة

استجابة لرئيس تحرير «الدستور».. «الإفتاء» تجيز توجيه الزكاة والصدقات لـ«حياة كريمة»

أجواء حارة وارتفاع فى الرطوبة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

حملات الشرطة النسائية في الحدائق والمتنزهات لمنع التحرش

المتهمة في واقعة «عرض رشوة على مسؤول بالتعليم» تعترف: صوتي وصورتي

محمد الباز يكتب: كلمة السر.. حديث متواصل عن الجيش والشعب من 23 يوليو إلى 30 يونيو

صدمة قوية يتلقاها المارد الأحمر قبل مواجهة البنك الأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مدينة الأشباح.. ابتزاز متكرر

سمر عادل

علاقة الهجرة بالثقافة والهوية

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (9)

لواء. محسن الفحام

القضاء الشامخ ومواجهة الإرهاب

ماجد حبته

بغداد لا تعرف الأعياد

إبراهيم داود

فى محبة البساطى

القس. رفعت فكرى

الحب هو الثروة الحقيقية!!

د.أحمد الخميسى

أليفة رفعت.. تحطيم الأقلام

صور

ثانى أيام العيد.. إقبال كثيف على حدائق القناطر الخيرية

صلاة العيد فى مسجد الحاكم بأمر الله

صلاة العيد من مسجد السلطان حسن

محطة تل أبيب

المزيد

تركيا ومجال الطاقة.. أسرار الاتصالات المكثفة بين إسرائيل واليونان

1411 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

«‏اليونيفيل» تحقق في تبادل إطلاق صواريخ بين لبنان وإسرائيل