تنسيقية شباب الأحزاب تهنئ منتخب مصر للميني فوتبول بالتتويج بكأس أمم أفريقيا

هنات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين منتخب مصر للميني فوتبول بالتتويج بكأس الأمم الإفريقية المقامة في نيچيريا بعد التفوق على منتخب ليبيا في المباراة النهائية والتأهل لكأس العالم.

ويعد هذا التتويج استمرارا لسلسلة من النجاحات المتتالية للرياضة المصرية على كافة الأصعدة.

وتمنت «التنسيقية» التوفيق لكافة الأبطال الرياضيين المشاركين في الدورة الأولمبية المقامة بطوكيو خلال الفترة من ٢٣ يوليو إلى ٨ أغسطس ورفع إسم مصر عاليا والعودة بالميداليات.