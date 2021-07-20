الثلاثاء 20 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

منها «حبيب جرجس».. مركز باناريون للتراث الأبائى يطلق عدة إصدارات جديدها

كنيسة
كنيسة

أطلق مركز باناريون المتخصص في التراث الآبائي عدة إصدارات جديدة مترجمة تخص تراث أباء الكنيسة التي تهدف دعم التراث القبطي.

من جانبه، قال رامز ارنست، مدير العلاقات العامة بالمركز، إن هناك عددا من الإصدارات الجديدة التي تخص تراث الأباء بالعصر الذهبي والعصور المسيحية الأخرى، ومن أجدد الإصدارات سلسلة كتب المسيحية في العصور الأولى والتاريخ الرهباني، وتاريخ الشهداء الذي يسرد حياة الشهداء بوقت استشهادهم  في عصور مسيحية مختلفة مترجم من اللغة الأصلية بهذا الوقت وهي اللغة اليونانية.

وتابع أرنست في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن هناك عددا من الإصدارات الجديدة للدار منها كتاب "الحياة الجديدة في المسيح"، والتي تركز على البعد الحياتي للمسيحيين، وكتاب أنا لحبيبي عن سفر الانشاد، مؤكداً أن الكتاب الاكثر مبيعاً هو “القديس حبيب جرجس” من إعداد الأنبا سوريال، بالتزامن مع الاحتفال بمرور 70 عاما على رحيل حبيب جرجس والاحتفال به قديساً من جانب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

دار بناريون مركز نشر دعم التراث القبطي حبيب جرجس

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