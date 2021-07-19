بعادات نوبية.. نوبي وزوجته الفرنسية يحتفلان بسبوع نجلهما الأول (فيديو)

على الطريقة النوبية، ووسط أجواء مليئة بالفرحة والبهجة، شهدت منطقة الكرور في مدينة أسوان، احتفال مواطن نوبي وزوجته الفرنسية، بمرور أسبوع على مولودهما الأول، والذى جاء بعد قصة حب رائعة، نشأت بينهما وانتهت بزواجهما بعد دخولها للدين الإسلامي بكامل إرادتها.

صابر وزوجته الفرنسية

بصينية عليها مبخرة مشتعل بها الجمر وعليها بخور وغطائها متروك بجوارها تحمل عليها كلمات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وموضوعة على منضدة تتوسط الغرفة، بدأت الفرنسية ''مانو'' التي تحول اسمها بعد دخولها للدين الإسلامي لـ''أونتي'' وتعني ''قمر''، برفقة زوجها النوبي محمد أحمد الشهير بصابر عسكر ابن مدينة أسوان، وعائلته طقوس الاحتفال بـ''سبوع نجلهم الأول'' بعد مرور 7 أيام من ولادته، في أجواء مميزة وسعيدة.

صابر وزوجته الفرنسية

وبطقوس الدين الإسلامي أدى أحد مشايخ القرية باتباع الطريقة الإسلامية التكبيرات والأذان في أذن الطفل الصغير.

صابر وزوجته الفرنسية

ومن ناحيته قال الزوج محمد أحمد، الشهير بصابر عسكر، مواطن نوبي من أسوان، إنه تعرف على زوجته مانو منذ ٣ سنوات، والتي أطلق عليها '' أونتي'' وتعني قمر بالنوبية، وبعد إشهارها للإسلام أطلق عليها اسم فاطمة، ونشأت بينهما قصة حب كبيرة، وخلالها تعرفت على العادات والتقاليد، وتعمقت بشكل أكبر في المعلومات عن الدين الإسلامي الذي يعتنقه، وبعدها أحبته وقررت اتباع نفس ديانته بكامل إرادتها، وتزوج بها حتى يكملا قصة حبهما بطريقة شرعية، موضحًا أن زوجته تعمل دكتورة علم نفس، وتعالج باستخدام العلم المصري القديم.

وأضاف لـ'' الدستور'' أنهم اليوم يحتفلوا بمولودهم الأول والذي أطلقوا عليه اسمين وهما ''إبراهيم وإسماعيل''، الأول شهرة والثاني سيتم كتابته في شهادة الميلاد وجواز السفر، حيث إنها من العادات الأساسية لهم مع استقبال المولود، وأن نجله سيكون أول طفل مسلم نوبي في عائلة زوجته الفرنسية

صابر وزوجته الفرنسية

وقدم عبر ''الدستور''، نصيحة للشباب قائلاً: "أهم حاجة النظر للإنسان من القلب مش مجرد بس إن احنا نشوف شكله قدامنا، أن الإنسان ينظر للآخر بمنظور القلب مش مجرد أن هو يشوف اللي قدامه ويتكلم بحب ويعامل الناس بحب ودي أحسن حاجه البني آدم يتعامل بيها دلوقتي''.

صابر وزوجته الفرنسية

وعبر صابر عسكر عن بالغ سعادته بالحياة التي يعيشها برفقة زوجته، وأنه كان لا يتوقع أن يجد حب حياته ويعيش بهذه السعادة، قائلاً: ''دي أفضل إنسانه أنا قابلتها وأفضل حاجه ربنا سبحانه وتعالى كرمني بيها''.

صابر وزوجته الفرنسية

بينما قالت زوجته الفرنسية "مانو"، إن زوجها بمثابة حياتها الثانية التي وجدتها، وأنهما تعرفا على بعضهما منذ مدة طويلة، وأن الموجودين في الخارج من الممكن أن يظنوا أنهما استعجلا في خطوات زواجهم، مشيرة إلى أن حبهما دام لفترة طويلة.

وأوضحت "مانو" أنها حرصت على وضع الحنة على يديها بالطريقة النوبية لتطبيق العادات كاملة خلال سبوع مولودها الأول، وأنها استطاعت تعلم العديد من الكلمات النوبية.

صابر وزوجته الفرنسية

وأضافت لـ''الدستور'' أنها لم تنظر للاختلاف بينهما، وأنه مصري وهي فرنسية، ولكنهما ينظران إلى أرواحهما ولا يجدا اختلاف بينهما، مشيرة إلى أن المهم إيجاد الشخص الجيد ويناسبنا.

صابر وزوجته الفرنسية

واختتما حديثهما بالدعاء لكل شخص أن يلتقي بمن يحبه، والروح التي يحب العيش معها، قائلاً ''أحلى من الحب مافيش.. حبك لأهلك.. حبك لزوجتك.. حبك لأولادك.. كله شيء بيجي من الحب، الله محبة''.