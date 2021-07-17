منها «إسناد المهام وعدم التسلط».. كيف تكوني قائدة ناجحة؟

استطاعت الكثير من النساء الوصول إلى المناصب القيادية، والأدوار المهمة فى المجتمع، ومع تقلد هذه المناصب القيادية ، يجب معرفة الكثير من الأمور لقيادة ناجحة، لهذا نستعرض في السطور التالية، كيف تكوني رائدة أعمال وقيادية ناجحة، بحسب موقع “Scoop Empire”.

النمو وليس الأهداف

يتوقع الفريق دائمًا أن تكون قائدتهم مشجعة لهم، لذلك يجب على القائدة أن تفهم وتقبل أنه لا يمكن تحقيق كل هدف، وفي بعض الأحيان تكون الخسارة ببعض النقاط ليست بالسوء الذي يبدو عليه، فيجب أن تركز القائدة على نمو فريقها أكثر من تحقيق الأهداف.

قد لا يثبت الفريق أنه الأفضل في مشروع حالي، ولكن إذا كان قد نما أثناء العمل، فهذه صفقة مربحة أيضا، لذلك يجب أن تحافظ القائدة على تشجيع وتحفيز زملائها في الفريق والتأكد من أن الفشل لا يؤثر على كفاءتهم.

تعمل مع فريقها يدا بيد

القائد الذي يقصر تفاعله مع زملائه في الفريق على الأوامر والتحديثات فقط، ويبقي نفسه جالسًا في مقصورته، لا يُنظر إليه ويحظى بإعجاب أحد، كوني قائدة تعمل مع فريقها وتكون جزءًا منهم. ولا تكوني ممن لا يتدخلون مع فريقهم وأعطهم الأوامر فقط. هناك العديد من الطرق لتطوير مهاراتك في العمل في الوقت الحاضر ، لذلك إذا كنتي تشعرين أن هناك جوانب تحتاج إلى تحسين ذاتي ، فيجب عليك أخذ الدورات التدريبية والتعلم وأخذ مثلا الماجستير البديل في إدارة الأعمال. ستساعدك هذه الدورات على بناء شخصية وشخصية قائد الأعمال

إسناد المهام

القائدة الجيدة تعرف فريقها بشكل أفضل، من نقاط قوتهم إلى نقاط ضعفهم، يجب أن تكوني على دراية بكل شيء ويجب أن تشجعيهم على العمل عليه. عندما يتطلب المشروع عملًا جماعيًا ، يجب على المرء تعيين المهام بذكاء ، اعتمادًا على نقاط القوة لدى زملائه في الفريق.

لا تكوني متسلطة

من المهم جدًا أن يحبك فريقك وأن يكون مرتاحًا حولك، يجب أن يعلموا أنه إذا كانت هناك مشكلة يواجهونها في العمل ، فيمكنهم القدوم إليكِ ومناقشتها ، وأنكِ موجودة لمساعدتك في جميع أوقات اليوم.

"الرئيسة المتسلطة" ليس لها فائدة ، لا لها ولا لفريقها، بهذا التسلط ستخلق فقط بيئة عمل مرهقة وستفشل في التواصل بشكل رهيب.



التواصل مع الفريق

التواصل هو العامل الأساسي في أي صداقة ، سواء كان ذلك بين القائد وفريقه أو بين شخصين فقط، فلا تتواصلين مع فريقك بشأن المشاريع فحسب، بل امتدحيهم بشكل دائم ، حينما سنحت الفرصة، دعيهم يعرفون مدى أهمية عملهم واجعليهم يشعرون بالأهمية الكافية للعمل الجاد. شاركي الأفكار مع فريقك حول الشركة وعملهم. قدِّمي لهم ملاحظات وخذي تعليقات منهم. التواصل هو الركيزة الأكثر أهمية لنمو الفريق. فقط من خلال الاتصال الصحيح يمكنك قيادة فريقك لتحقيق أهداف توسيع السوق الخاصة بك.