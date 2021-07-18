فريق عمل «معالى ماما» يستأنف تصوير الفيلم بعد العيد

انتهى صناع فيلم “معالي ماما” الذي تخوض بطولته الفنانة بشرى من تصوير يومان ضمن أحداث العمل المقرر عرضه خلال موسم رأس السنة المقبل.

وقال مصدر داخل فريق العمل لـ"الدستور"، إن أسرة العمل قرروا أن يبدأوا تصوير الفيلم والاحتفال أول يوم تصوير قبل عيد الأضحى المقبل، مشيرًا إلى أنهم حصلوا على أجازة طوال موسم عيد الأضحى على أن يستأنفوا التصوير بعده، لافتًا إلى أن سيتم تصوير معظم مشاهد العمل داخل إحدى المدارس.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي، ويناقش علاقة الأم بأطفالها خاصة عندما تكون لديها مسؤوليات فى عملها وسيكون الفيلم مفاجأة للجمهور.

ويشارك بطولة الفيلم بشري، محمود الليثى، وشيماء سيف، وسامى مغاوري وعلاء مرسى ومحمد على رزق وحسام داغر وشريف باهر ودعاء رجب ، والشباب نور إيهاب وسولى ، وياسين إبن المرحومه غنوة شقيقة أنغام ، وضيف الشرف إسماعيل شرف.

وكان الفيلم يحمل عنوان “ماما وزيرة” وكان من المفترض أن تخوض بطولته الفنانة داليا البحيري ولكنها اعتذرت عن بطولته بعدما واجه عدة مشكلات أدت لتأجيله لما يقرب من عامين، وتعاقدت الجهة المنتجة مع الفنانة بشرى لتخوض هي البطولة ومن المقرر انطلاقه خلال موسم رأس السنة المقبلة.

"معالي ماما" بطولة بشرى، محمود الليثي، سليمان عيد، شيماء سيف، سامي مغاوري، طاهر أبو ليلة وريهام الشنواني، والفيلم من تأليف نادر صلاح الدين وإخراج أحمد نور.

والفيلم يضم مجموعة من النجوم أبرزهم بشرى، محمود الليثي، وشيماء سيف، وسامي مغاوري، وعلاء مرسي، ومحمد علي رزق، وحسام داغر، وشريف باهر، وإسماعيل شرف، ودعاء رجب، ونور إيهاب، وسولي، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام ومن إخراج أحمد نور، والذي يشارك في إنتاجه مع أمجد بدر ونانسي يوسف.