رئيس قضايا الدولة يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى

بعث المستشار حسين مصطفى فتحي، رئيس قضايا الدولة، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله على مصرنا الحبيبة والعالم العربي والإسلامي والعالم أجمع بالخير واليمن والبركات.

سائلين المولى عز وجل أن يديم على مصر الأمن والأمان والتنمية والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وفي سياق منفصل أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر من الأحد 18 يوليو حتى الخميس 22 يوليو الجاري، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك وثورة 23 يوليو.

وقال وزير القوى العاملة، إن ذلك يأتي وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء وتعديلاته في هذا الخصوص بتحديد إجازة عيد الأضحى المبارك وثورة 23 يوليو.

وأوضح الوزير، أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا الأيام، مثلي هذا الأجر.

أيام عيد الأضحى 2021

يحل عيد الأضحى المبارك لهذا العام 2021، يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو الجاري، وذلك بحسب رؤية هلال شهر ذي الحجة الحالي، لذا تأتي وقفة عرفات يوم الإثنين الموافق 19 يوليو 2021، حيث كانت بداية شهر ذي الحجة 1442، الأحد الماضي 11 يوليو.

إجازة عيد الأضحى للقطاع الحكومي

تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك غدا السبت 17 يوليو، وتنتهي السبت 24 يوليو، بعد إضافة يومي العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت إلى إجازة العيد، وبعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس بأن تبدأ الإجازة غدا السبت بدلا من الإثنين المقبل، على أن تكون العودة إلى العمل في جميع المصالح الحكومية يوم الأحد الموافق 25 يوليو.

وبذلك تكون الإجازة 9 أيام متواصلة، بدأت من اليوم الجمعة 16 يوليو، وحتى السبت 24 يوليو.

مواعيد صلاة عيد الأضحى 2021

- القاهرة: الساعة 5:32 صباحًا.

- الإسكندرية: الساعة 5:35 صباحًا.

- الجيزة: الساعة 5:32 صباحًا.

- شرم الشيخ: الساعة 5:24 صباحًا.

- دمنهور: الساعة 5:33 صباحًا.

- طنطا: الساعة 5:31 صباحًا.

- أسيوط: الساعة 5:38 صباحًا.

- الطور: الساعة 5:26 صباحًا.

- سانت كاترين: الساعة 5:24 صباحًا.

- طابا: الساعة 5:18 صباحًا.

- بورسعيد: الساعة 5:25 صباحًا.

- السويس: الساعة 5:27 صباحًا.

- العريش: الساعة 5:19 صباحًا.

- المنصورة: الساعة 5:29 صباحًا.

- الزقازيق: الساعة 5:30 صباحًا.

- بنها: الساعة 5:31 صباحًا.

- شبين الكوم: الساعة 5:32 صباحًا.

- سوهاج: الساعة 5:37 صباحًا.

- قنا: الساعة 5:34 صباحًا.

- أسوان: الساعة 5:37 صباحًا.