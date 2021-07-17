مندوبة أمريكا بالأمم المتحدة تؤكد أهمية إجراء الانتخابات الليبية فى 24 ديسمبر

أكدت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس غرينفيلد،أهمية إجراء الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر المقبل.



وشددت غريفيلد، خلال لقائها رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، على عقد الانتخابات على النحو المبين من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي، والتي تعد خطوة أساسية لإنهاء عقد من الصراع في ليبيا.

وعلى صعيد آخر، حثت الولايات المتحدة القادة في لبنان على أن ينحوا الخلافات الحزبية جانبًا، وأن يشكلوا حكومة تخدم الشعب اللبناني.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، أن هذا هو ما يحتاجه شعب لبنان بشدة.

وأضاف بلينكن: من الضروري تشكيل حكومة ملتزمة وقادرة على تنفيذ الإصلاحات ذات الأولوية الآن، مؤكدًا أن ضرورة بدء الحكومة أيضًا في التحضير للانتخابات البرلمانية لعام 2022، والتي يجب أن تتسم بالحرية والعدالة على أن تٌجرى في موعدها المحدد.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي قائلًا إن الطبقة السياسية في لبنان أهدرت الأشهر التسعة الماضية، بينما يتهاوى الاقتصاد اللبناني، معتبرا أن إعلان سعد الحريري استقالته من منصبه كرئيس وزراء لبنان يعد بمثابة تدهور آخر "مخيب للآمال" للشعب اللبناني.

وكان الحريري كلف بتشكيل الحكومة في أكتوبر الماضي عقب استقالة حكومة حسان دياب إثر انفجار مرفأ بيروت، لكنه عجز خلال أشهر عن إيجاد صيغة للتوافق على تشكيلة حكومية تبدأ مسارًا إصلاحيًا يطلبه المجتمع الدولي لمساعدة لبنان على الخروج من أسوأ أزمة مالية واقتصادية تعصف بالبلاد.

وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، أن هناك فريقًا اتخذ قرارًا بالعمل ضده وضد لبنان معًا، مشيرًا إلى أنه يشعر بالارتياح بعد تقديم اعتذاره عن تشكيل الحكومة.

وقال، في تصريحات للإعلام اللبناني، إن انهيار وتذبذب سعر صرف الليرة اللبنانية سببه عدم الاستقرار السياسي، مؤكدا أنه لم يفرض أي شروط على الرئيس ميشال عون بشأن تشكيل الحكومة.

وكشف الحريري عن أن الرئيس ميشال عون يريد الثلث المعطل، وهذه مشكلة عرقلت تشكيل الحكومة، معتبرًا أن مشكلة لبنان عدم وجود إدارة سليمة.