«الزراعة» تقدم نصائح للمواطنين عند شراء «خروف العيد»

حددت ووزارة الزراعة ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية مواصفات الأضحية وقدمت نصائح نقدمها للمستهلك عند شرائك خروف العيد وتشمل الآتي:



أولاً: لا تشترى خروف العيد من الباعة الجائلين، فقط يكون الشراء من الاماكن المعدة لبيع الخراف مثل شوادر الجمعيات الاستهلاكية أو مراكز البيع التابعة لوزارة الزراعة أو الشوادر المخصصة للقطاع الخاص أو المحليات أو جزارك الخاص.



ثانيًا: عليك بفحص الخروف فحصا ظاهريا للتأكد من عدم وجود قطع بالأذن أو الذيل أو عوراء أو عرجاء أو ماشابه ذلك أو يوجد جرح بالجسم أو طفيليات بالفروة.



ثالثًا: انتقي خروف نشيط الحركة وتجنب الخامل (مطأطأ الرأس) أو الراقد ويلاحظ أثناء حركة الخروف أن قوائمه سليمة ولايوجد عرج ظاهر.



رابعًا: انتبه ألا تكون هناك إفرازات ظاهرة من الفم أو الأنف.



خامسًا: افحص العينان بحيث تكون لامعة وملتحمة العين وردية اللون وتكون العين نظيفة وليس بها إفرازات أو أحمرار.



سادسًا: افحص الصوف بحيث يكون ناعم الملمس ونظيف ومتماسك لا يمكن نزعه بسهولة وأن يغطي البدن بالكامل ولا توجد به بثور أو قروح جلدية.



سابعًا: افحص أسنان الخروف اللبنية ويفضل أن يكون السن حتى استبدال زوج واحد من الأسنان الدائمة.



ثامنًا: اضغط بيدك على جانبي البطن لمعرفة امتلاء الكرش من عدمه (الامتلاء غير الطبيعى يكون غش بالملح).



تاسعًا: اعرف حجم اللحم بالخروف عن طريق وضع كف اليد ومحاولة الإمساك بعظام الظهر (المنطقة القطنية) ومعرفة مدى امتلائها باللحم بالنسبة للعظم وكذلك فحص الفخذ وتقدير حجم اللحم.



عاشرًا: ارفع “لية” الخروف لمعرفة حجمها (يفضل الحجم الصغير أو المتوسط بالنسبة لحجم الخروف) وملاحظة فتحة الشرج والقوائم الخلفية وخلوهما من آثار الإسهال.



السن المشروطة في الأضحية طبقا لأحكام الشرع:

4- بالنسبة للضأن ما أتم ستة أشهر ودخل فى السابع إذا كان سمينًا.

5- بالنسبة للماعز ما أتم سنة ودخل في الثانية.

6- بالنسبة للبقر ما أتم سنتين وفي زماننا هذا يجوز التضحية بالعجول المعلوفة التي هي دون السنتين اذا كان وزنها يساوي وزن عجل رعوي أتم سنتين.

7- بالنسبة للأبل خمس سنوات وداخل في السادسة.