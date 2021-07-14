ندوات إرشادية بكفر الشيخ للنهوض بمحصولى القطن والأرز لرفع الإنتاجية

نظمت إدارة الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة، اليوم الأربعاء، ندوة إرشادية وتدريبية للنهوض بمحصولي القطن والأرز، لرفع الإنتاجية بمراكز المحافظة، بإشراف الدكتور ناجح غربيه، وكيل وزارة الزراعة، و إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية، وبحضور باحثي القطن بمركز البحوث الزراعية، وإخصائي القطن بالمديرية وذلك في إطار الحملة القومية للنهوض بمحصولي القطن والأرز.

وأوضح الدكتور ناجح غربيه، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، أن المدارس الحقلية للمزارعين فى المحافظة تهدف إلى تعريف المزارعين بأحدث الطرق والأساليب الزراعية الصحيحة والحديثة المؤدية إلى إنتاج أفضل مع تقليل التلوث بالمبيدات، وتتضمن الموضوعات الرئيسية تعريف المزارعين بأهم العمليات الزراعية الخاصة بالقطن والأرز في شهري يوليو وأغسطس في جو من المشاركة وتبادل الخبرات.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة، تم تقديم توصيات لمزارعي القطن بالري المنتظم مع عدم التغريق والتعطيش، وعدم الري وقت الظهيرة والري على فترات متقاربة وترشيد المياه والرش بالمبيدات الحشرية، لمقاومة حشرات القطن، مشيرا إلى تهدف الندوات لنقل كافة التوصيات الفنية الحديثة من معهد بحوث القطن لتوصيلها مباشرة للمزارعين من خلال الندوات الإرشادية التي تعقد قبل زراعة المحاصيل للوقوف على السياسة الصنفية للأصناف السائدة زراعتها في إطار فعاليات الحملة القومية للنهوض بمحصولي القطن والأرز.

فيما قامت مديرية الزراعة بالمحافظة بتكثيف إجراءاتها الاحترازية في كافة منشأتها وكافة الإدارات التابعة لها من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد.

كما أعلنت المديرية أن الوقوف بجانب المزارع أمر هام للغاية وتماشيا مع تنفيذ تعليمات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي يشدد دائما علي ضرورة تقديم يد العون والمساعدة بشكل دائم لكافة المزارعين والعمل علي تذليل كافة العقبات التي قد تواجههم والعمل علي توفير كل ما يحتاجون إليه في عملهم.