الأربعاء 14 يوليو 2021
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سياسي

«الجمال» خلال حلف اليمين للمحامين الجدد: المحاماة أساسها العلم والأخلاق والإقناع

نقابة المحامين
نقابة المحامين

عقدت نقابة المحامين، اليوم الأربعاء جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، برئاسة حسين الجمال، الأمين العام لنقابة المحامين، نيابة عن رجائي عطية نقيب المحامين، وبحضور محمد الكسار عضو مجلس النقابة العامة للمحامين.

وشملت الجلسة بمقر قاعة اتحاد عمال مصر، نقابات (المنوفية – شمال الشرقية – جنوب الشرقية – شمال الدقهلية – جنوب الدقهلية – طنطا – المحلة الكبرى – كفر الشيخ – شمال البحيرة – جنوب البحيرة – الفيوم – بني سويف – المنيا – شمال أسيوط – جنوب أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان).


وقال أمين عام النقابة، في كلمته لشباب المحامين أن الفترة المقبلة في حياتهم هي الفيصل في مستقبلهم المهني، قائلًا إما أن تكون ‏محاميًا أو غير ذلك، والمحاماة لن تقبل ولن تعطي إلا الممارس الحقيقي لها، موضحًا أن تلك المرحلة ليست كسابقتها – يعني المرحلة الدراسية- لأنها ‏مرحلة التطبيق الفعلي للقانون وليست دراسته فقط.‏

ونوّه "الجمال" إلى أن ممارسة مهنة المحاماة لها ضوابط وشروط ينبغي توافرها في ممتهنها، أولها: أن يعي ويؤمن بأن الرزق بيد الله؛ لأنه لا يتقاضى راتب ‏شهري وإنما هو من يحدد أتعابه ويُقدّرها، وقد تأتي أيامٌ يشح فيها عمله، وثانيها: أن يكون أمينًا على ما يؤتمن عليه، لأنه لا رقيب ‏عليه في عمله أو في علاقته بالموكل إلا الله.

وأشار إلى أن مهنة المحاماة تضيف للمحامي العلم والفصاحة، وتُجبره على أن يعمل لثقل مهاراته، وينهل من جميع العلوم ليكون ‏قادرًا على ممارسة المحاماة، لافتًا إلى أن مهنة المحاماة أساسها الأخلاق والعلم والمعرفة والقدرة على الإقناع، إلى جانب التزام ‏الكلمة الحسنة والمظهر المشرف.‎


 

 

نقيب المحامين نقابة المحامين اتحاد عمال مصر حلف اليمين رجائي عطية

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وائل لطفي

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