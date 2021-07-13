«قومى المرأة» يشيد بالجزء الثانى من «ليه لأ»: فن هادف وراقٍ

توجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهنئة لفريق عمل الجزء الثاني من مسلسل "ليه لأ" بطولة الفنانة منة شلبي والفنان أحمد حاتم وتأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم وإخراج مريم أبوعوف، على النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه المسلسل طوال فترة عرضه.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن عميق سعادتها بهذا النجاح الذي حققه المسلسل، مشيدة بروح الجماعة التي كانت واضحة خلال حلقات المسلسل، كما أشادت بالإتقان والتكامل بين جميع عناصر العمل الفني من سيناريو وتمثيل وإخراج.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن فكرة المسلسل وطريقة الطرح السلسة كان لها دور كبير في نجاح المسلسل ووصوله إلى قطاع عريض من الجمهور.

وأضافت "أن المسلسل نجح في تقديم فن هادف وراقٍ يحمل معاني ومبادئ إنسانية عظيمة ويعيد نشر قيم التكافل الاجتماعي والتراحم بين أفراد المجتمع وعلى وجه خاص كفالة اليتيم، وهي إحدى القيم النبيلة التي نادت بها جميع الأديان".

ودعت الدكتورة مايا مرسي صناع الدراما والسينما إلى العمل على تسليط الضوء على النماذج النسائية الناجحة في المجتمع، مؤكدة أن الدراما تلعب دورًا مهمًا ومؤثرًا في تعزيز النماذج والقيم الإيجابية في مجتمعاتنا، مشيرة إلى أن العمل يقدم فنًا هادفًا وراقيًا يحمل معاني إنسانية عظيمة ويعيد نشر قيم التكافل الاجتماعي والتراحم بين أفراد المجتمع.

وتجسد منة شلبي فى المسلسل الذى تدور أحداثه فى 15 حلقة، دور طبيبة عيون، وتقدم شخصية "ندى" التي تسعى لتحقيق حلم الأمومة من خلال التبني، وما تواجهه من صعوبات فى سبيل تحقيق ذلك.

المسلسل يشارك فى بطولته كل من الفنان أحمد حاتم، أمير شاهين، وسارة عبدالرحمن، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين.