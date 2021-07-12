جوري بكر تنضم لأسرة فيلم «تحت تهديد السلاح» أمام حسن الرداد

انضمت الفنانة جوري بكر لأسرة فيلم "تحت تهديد السلاح" أمام الفنان حسن الرداد، والمقرر استئناف تصويره هذا الأسبوع، حيث تخوض جورى تجربتها السينمائية الأولى في العمل الذى تدور أحداثه في اطار تشويقى مثير.

فيلم "تحت تهديد السلاح" بطولة حسن الرداد، مي عمر، بيومي فؤاد، شيرين رضا، أحمد بدير، فتحي عبد الوهاب، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وانطلق تصوير أول المشاهد شهر مارس الماضى.

يذكر أن جورى بكر انطلقت في عالم التمثيل العام الماضى بعد سنوات من عملها في تقديم البرامج، حيث قدمت أول أدوارها في مسلسل "البرنس" مع النجم محمد رمضان وتأليف وإخراج محمد سامى، وبعدها شاركت جورى في بطولة مسلسل "ليله لأ" مع أمينة خليل.

وكان آخر أعمال جورى بكر مسلسل "لؤلؤ"، بطولة مى عمر أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام.

أما الفنان حسن الرداد فكانت آخر أعماله في السينما الفترة الماضية من خلال الفيلم السينمائي البس عشان خارجين والذي قام بإنتاجه المنتج أحمد السبكي وحقق نجاحا كبيرا واتجه بعدها إلي الدراما التليفزيونية في الفترة الماضية بينما يستعد خلال الفترة الحالية لعدد من المشاريع السينمائية المختلفة .

وكان قد تأثر مشوار حسن الرداد في الشهور الماضية نظرا لوفاة والدته إضافة إلي وفاة الفنان الراحل سمير غانم والد زوجته الفنانة ايمي سمير غانم وهو ما دفعه لان يتواجد معهم بشكل مستمر في المستشفي من أجل الاطمئنان علي حالتهم الصحية بينما تتواجد الفنانة دلال عبدالعزيز في المستشفي لما يقرب من ٦٠ يوما إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.