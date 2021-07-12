الإيسيسكو تبحث اختيار شوشا الأذربيجانية عاصمة للثقافة في 2022

بحث الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، مع السفير أوكتاي سوديف أوغلو قوربانوف، سفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة المغربية، المستجدات في عدد من ملفات التعاون بين المنظمة وجمهورية أذربيجان، ومقترح اختيار مدينة شوشا عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي 2022 عن المنطقة الآسيوية.

وأكد المالك، خلال استقباله السفير الأذربيجاني بمقر المنظمة في الرباط اليوم الاثنين، أن المنظمة ستتخذ الإجراءات اللازمة لاختيار مدينة شوشا عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لعام 2022 عن المنطقة الآسيوية، حسب المتبع في برنامج المنظمة لعواصم الثقافة في العالم الإسلامي.

وبحسب بيان للإيسيسكو اليوم، تطرق اللقاء إلى ترتيبات فتح مكتب إقليمي للمنظمة في أذربيجان، كما تناول بحث تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين، ودعم جمهورية أذربيجان لمبادرات ومشروعات الإيسيسكو.

حضر اللقاء من الإيسيسكو الدكتور عبد الإله بنعرفة، نائب المدير العام، والدكتور محمد زين العابدين، مدير قطاع الثقافة والاتصال، والسفير خالد فتح الرحمن، مدير مركز الحوار الحضاري، والدكتور أحمد سعيد أباه، مستشار المدير العام للشراكات والتعاون الدولي.

في سياق متصل، عقدت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، ووزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، ممثلة بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، اجتماعا تنسيقيا لمناقشة آخر ترتيبات إطلاق الدورة الثالثة من جائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية في العالم الإسلامي 2021-2022، وإجراءات عقد الدورة التاسعة لمؤتمر وزراء البيئة في العالم الإسلامي بجدة 2022.

وقالت الإيسيسكو، في بيان اليوم، إن الاجتماع الذي انعقد عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو، والمهندس علي بن سعيد الغامدي، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة عدد من مديري القطاعات بالإيسيسكو والمسئولين بالمركز، تم التشاور خلاله حول ما تم تنفيذه من توصيات الاجتماع السابق المنعقد في 10 فبراير 2021 بشأن تطوير الجائزة.

أشار البيان إلى أنه تم الاتفاق على إطلاق الدورة الثالثة للجائزة خلال شهر يوليو الجاري، وأنه تتضمن في دورتها الجديدة ثلاثة فروع، هي: فرع البحوث والإنجازات والممارسات الناجحة، وفرع الممارسات والأنشطة الريادية لجمعيات النفع العام والجمعيات الأهلية في الدول الأعضاء، وفرع المدينة الخضراء الصديقة للبيئة.