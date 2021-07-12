محمد ثروت: سعيد بردود الأفعال على «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»

أعرب الفنان محمد ثروت عن سعادته بردود الأفعال حول فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” والذي حقق نجاحا كبيرا خلال أيام قليلة من طرحه بالسينمات وحصد إيرادات عالية بشباك التذاكر.

وقال ثروت في تصريح لـ “الدستور” إنه فخور بتكرار التعاون مع الفنان كريم عبد العزيز الذي يكن له كل حبا وتقديرا، مشيرا إلى أنه سبق وتعاون معه في فيلم “ولاد العم” مع المخرج شريف عرفة، لافتًا إلى أن الفيلم تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدى ويشارك فيه كل من دينا الشربينى وأحمد حلاوة وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحلفاوي.

وأضاف محمد ثروت إلى أنه استأنف تصوير فيلم "تماسيح النيل" خلال الأيام القليلة الماضية بقيادة المخرج سامح عبد العزيز، وأوشكوا على الانتهاء من تصوير العمل بالكامل خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتًا أنه يستعد لاستكمال تصوير فيلم “دماغ عالية” مع الفنان أحمد فهمي وروبي تحت قيادة المخرج أحمد الجندي، واللذان توقف تصويرهما الفترة الماضية بسبب انشغال الجميع بدراما رمضان.

يذكر أن فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” بطولة الفنان كريم عبدالعزيز استطاع التفوق على منافسه تامر حسني بفيلم “مش أنا” الذي تراجع للمركز الثاني، ونجح البعض لا يذهب للمأذون مرتين في اعتلاء المركز الأول بشباك التذاكر المصري، خلال يومه الأول، من خلال تحقيقه إيرادات مرتفعة للغاية.

ويجسد كريم عبد العزيز أكثر من شخصية في الفيلم، من بينها الإعلامي الذي يناقش العديد من القضايا المتعلقة بالمتزوجين في إطار كوميدي، ويشارك في البعض لا يذهب للمأذون مرتين، عدد كبير من نجوم الكوميديا، منهم ماجد الكدواني، وبيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمي، وعمرو عبد الجليل، ونسرين أمين، وآخرين، وهو تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوي.

وحقق برومو الفيلم بطولة الفنان كريم عبد العزيز مشاهدات عالية عقب طرحه، ووصلت مشاهداته إلى 8 ملايين على صفحة الشركة المنتجة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وكذلك صفحة النجم كريم عبد العزيز، والنجمة دينا الشربيني، وسط تفاعل كبير من الجمهور لعودة النجم كريم عبد العزيز للسينما من جديد.