الإثنين 12 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قائد القوات الأمريكية والأطلسية فى أفغانستان يسلم مهامه

أوستن سكوت ميلر
أوستن سكوت ميلر

سلم قائد القوات الأمريكية والأطلسية في أفغانستان الجنرال أوستن سكوت ميلر، مهامه، اليوم الإثنين، في سياق الانسحاب النهائي للقوات الأجنبية من البلد، حيث تواصل حركة طالبان توسيع نفوذها، على ما أفاد به مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية.

وخلال مراسم أقيمت في كابل، قام الجنرال ميلر؛ الذي يقود قوات التحالف في أفغانستان منذ سبتمبر 2018، بتسليم القيادة إلى الجنرال كينيث ماكينزي قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم المتمركزة في فلوريدا بجنوب شرقي الولايات المتحدة، والمسئولة عن العمليات العسكرية الأمريكية في 20 دولة في الشرق الأوسط وفي وسط وجنوب آسيا؛ ضمنها أفغانستان.

وسيصبح ميلر آخر ضابط أمريكي برتبة جنرال فئة 4 نجوم على الأرض في أفغانستان وذلك قبل النهاية الرسمية للمهمة العسكرية في 31 أغسطس المقبل؛ وهو الموعد الذي حدده الرئيس الأمريكي جو بايدن في إطار السعي لانتشال أمركا من الحرب الدائرة منذ نحو 20 عاماً.

وتوجه الجنرال كينيث ماكينزي بمشاة البحرية الأميركية، الذي تشرف القيادة المركزية برئاسته على القوات الأميركية في مواقع ساخنة منها أفغانستان والعراق وسوريا إلى كابل، للتأكيد على المساعدة الأميركية مستقبلاً لقوات الأمن الأفغانية.

وقال ماكينزي لمجموعة صغيرة من الصحفيين: “أعترف بأن الأمر سيختلف جدًا عما كان عليه في الماضي، لن أهون من ذلك لكننا سندعمهم”.

لكنه حذر في الوقت نفسه من أن طالبان تسعى فيما يبدو في رأيه إلى حل عسكري للحرب التي حاولت الولايات المتحدة دون جدوى أن تنهيها باتفاق سلام بين طالبان وحكومة الرئيس الأفغاني أشرف غني.

وقال: إن عواصم الأقاليم معرضة للخطر، لكنه أشار إلى أن قوات الأمن الأفغانية عازمة على الاستماتة في الدفاع عن هذه العواصم الإقليمية.

وحتى بعد استقالة ميلر، فسيكون بإمكان ماكينزي إصدار الأوامر بتوجيه ضربات جوية أمريكية ضد طالبان حتى 31 أغسطس المقبل دعمًا لحكومة غني المدعومة من الغرب.

غير أن ماكينزي قال إن تركيزه بعد ذلك سينتقل إلى عمليات مكافحة الإرهاب التي تستهدف تنظيمي القاعدة وداعش.

قائد القوات الأميركية أفغانستان سكوت ميلر فلوريدا جو بايدن

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وائل لطفي

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