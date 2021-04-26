الإثنين 26 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

موعد وقفة عيد الفطر 2021 فلكيا

عيد الفطر
عيد الفطر

تستمر عمليات البحث عن موعد وقفة عيد الفطر 2021، حيث يرغب الكثير من المواطنين في ترتيب إجازة عيد الفطر المبارك، فهناك بعض الأفراد تحب قضاء العطلة الرسمية الخاصة بعيد الفطر في المصايف، أو السفر خارج البلاد، لذا يسألون كثيرًا عبر المنصات الإلكترونية عن موعد وقفة العيد، وأخر أيام الشهر الكريم، فهناك أنباء ترددت حول استكمال شهر رمضان، والبعض الآخر يقول أنه 28 يوما، وما زال السؤال مستمر.


وتعيش مصر أجواء خاصة في يوم وقفة عيد الفطر، حيث تذهب السيدات لشراء مستلزمات العيد، ويذهب الشباب لتحضير الألعاب، وقبل أيام العيد تنشغل الأسر بشراء البسكويت وكحك العيد الذي يعتبر من الطقوس الموجودة في مصر.


"الدستور" ترصد خلال السطور القادمة موعد وقفة عيد الفطر المبارك، للعام الجاري 2021.

موعد وقفة عيد الفطر 2021


وفقا لما تم تداوله، فإن وقفة عيد الفطر المبارك ستكون يوم 12 مايو المقبل،  وإن موعد أول أيام عيد الفطر، يكون من الأربعاء 12 مايو 2021، ويستمر حتى السبت 14 مايو 2015، وفي حالة إذا كان شهر رمضان كاملا 30 يومًا، على أن تبدأ الإجازة من يوم الخميس 13 حتى يوم السبت 15 مايو لمدة ثلاثة أيام.

وعلى الجانب الآخر، كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية، عن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك، فإنه سيكون يوم الخميس الموافق 13 مايو المقبل، وذلك وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد، على أن يكون الأربعاء الموافق 12 مايو المقبل، آخر أيام شهر رمضان 2021، الذي كان أول أيامه الثلاثاء الموافق 13 أبريل الجاري.

 

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2021

 

ووفقا لما أعلنه المعهد أيض، فإن موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2021، سيكون الساعة 5:28 صباحا، وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينتي القاهرة والجيزة.

 

موعد بداية شهر رمضان


وموعد وقفة عيد الفطر 2021، يشار إلى أنه كان قد بدء شهر رمضان المبارك 2021 فلكيا لعام 1442 هجريًا، الثلاثاء 13 إبريل، ومن المقرر أن ينتهي يوم الأربعاء 12 مايو 2021، ويصبح يوم الخميس 13 مايو 2021 هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وحددت الحسابات الفلكية عدد أيام عام 1442 هجري بـ354 يومًا.

اقرأ ايضا:

موعد عرض مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 8 والاعادة

 

 

موعد وقفة عيد الفطر 2021 الفلكية دار الافتاء موعد عيد الفطر وقفة عيد الفطر شهر رمضان

الأكثر قراءة

تنفيذ الإعدام فى 9 من مرتكبى «مذبحة كرداسة»

دعاء يوم 14 من رمضان 2021| أدعية اليوم الرابع عشر: "اللَّهُمَّ لَا تُؤاخِذْنِى"

زوج يقتل زوجته أمام أطفالها بـ20 طعنة قبل الإفطار

حريق هائل يلتهم 13 سيارة و10 تكاتك في ساحة انتظار بالقاهرة

تدهور الحالة الصحية للقرضاوي بعد إصابته بكورونا

أسرة مسلسل موسى تؤكد احترامها وتقديرها للفنان الراحل إسماعيل يس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الباحث عن عظام أبيه

ثروت الخرباوي

الأمة التى نسيت الإسلام

محمود خليل

محمود خليل يكتب: متى تنتهى المحنة؟

ماجد حبته

السلام فى أفغانستان!

صور

شهر البركة.. «عماد» يشارك المسلمين فعل الخير (صور)

أحد الشعانين.. أجمل صور تهنئة لأحد السعف 2021

افتتاح ليالى رمضان الثقافية والفنية بسور القاهرة الشمالي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: ارتفاع عدد الوفيات بين جالياتنا بسبب كورونا إلى 399 حالة

فلسطين: الاحتلال مسؤول عن اعتداءات المستوطنين على المسجد الأقصى

المجلس الوزاري لحكومة الاحتلال يجتمع لبحث الوضع الأمني مع قطاع غزة