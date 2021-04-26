موعد وقفة عيد الفطر 2021 فلكيا

تستمر عمليات البحث عن موعد وقفة عيد الفطر 2021، حيث يرغب الكثير من المواطنين في ترتيب إجازة عيد الفطر المبارك، فهناك بعض الأفراد تحب قضاء العطلة الرسمية الخاصة بعيد الفطر في المصايف، أو السفر خارج البلاد، لذا يسألون كثيرًا عبر المنصات الإلكترونية عن موعد وقفة العيد، وأخر أيام الشهر الكريم، فهناك أنباء ترددت حول استكمال شهر رمضان، والبعض الآخر يقول أنه 28 يوما، وما زال السؤال مستمر.



وتعيش مصر أجواء خاصة في يوم وقفة عيد الفطر، حيث تذهب السيدات لشراء مستلزمات العيد، ويذهب الشباب لتحضير الألعاب، وقبل أيام العيد تنشغل الأسر بشراء البسكويت وكحك العيد الذي يعتبر من الطقوس الموجودة في مصر.



"الدستور" ترصد خلال السطور القادمة موعد وقفة عيد الفطر المبارك، للعام الجاري 2021.

موعد وقفة عيد الفطر 2021



وفقا لما تم تداوله، فإن وقفة عيد الفطر المبارك ستكون يوم 12 مايو المقبل، وإن موعد أول أيام عيد الفطر، يكون من الأربعاء 12 مايو 2021، ويستمر حتى السبت 14 مايو 2015، وفي حالة إذا كان شهر رمضان كاملا 30 يومًا، على أن تبدأ الإجازة من يوم الخميس 13 حتى يوم السبت 15 مايو لمدة ثلاثة أيام.

وعلى الجانب الآخر، كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية، عن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك، فإنه سيكون يوم الخميس الموافق 13 مايو المقبل، وذلك وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد، على أن يكون الأربعاء الموافق 12 مايو المقبل، آخر أيام شهر رمضان 2021، الذي كان أول أيامه الثلاثاء الموافق 13 أبريل الجاري.

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2021

ووفقا لما أعلنه المعهد أيض، فإن موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2021، سيكون الساعة 5:28 صباحا، وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينتي القاهرة والجيزة.

موعد بداية شهر رمضان



وموعد وقفة عيد الفطر 2021، يشار إلى أنه كان قد بدء شهر رمضان المبارك 2021 فلكيا لعام 1442 هجريًا، الثلاثاء 13 إبريل، ومن المقرر أن ينتهي يوم الأربعاء 12 مايو 2021، ويصبح يوم الخميس 13 مايو 2021 هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وحددت الحسابات الفلكية عدد أيام عام 1442 هجري بـ354 يومًا.

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