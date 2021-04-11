حسين عثمان: تقديم الوجوه الشابة في «ريشة» على رأس أولوياتنا

بدأت فعاليات توقيع كتاب أنا يوسف إدريس الصادر عن دار ريشة للنشر والتوزيع للزميل بشري عبد المؤمن والتي استضافها بيت فاطم، بحضور عدد من الكتاب والصحفيين.الفعالية بدأت بتقديم المنسق الثقافي مصطفى الطيب، بحضور حسين عثمان، رئيس مجلس إدارة دار ريشة الذي قال "قررنا أن نخرج بشكل مختلف عن ما هو سائد، واختيارنا لنشر السيرة الذاتية كان بمثابة استعراض محطات النجاح لكبار وأهم وأبرز الأدباء في المشهد الثقافي والفني والسياسي، وذلك عبر الإشارة إلى محطات الفشل التي مروا بها والأزمات التى عاشوها.ولفت حسين إلى أنه ضمن استراتيجيات دار ريشة تقديم الوجوه الشابة شرط الاجتهاد والموهبة، وهذا ما وجدناه في صوت بشري عبد المؤمن، وغيره من الوجوه الشابة منهم الزملاء محمد مسعود وحمدين حجاج، وتسعى ريشة إلى تقديمها.