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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكاظمى: ارتفاع احتياطى البنك المركزى إلى 60 مليار دولار

الأحد 11/أبريل/2021 - 02:25 م
مصطفي الكاظمي
مصطفي الكاظمي
مروة عنبر
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أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي، اليوم الأحد، ارتفاع احتياطي البنك المركزي إلى أكثر من 60 مليار دولار.

كما أكد الكاظمي حرص الحكومة وجدّيتها على تطوير الصناعات النفطية، فيما شدد على تقليل الاعتماد على استيراد منتجات الوقود، وفقا لوكالة واع العراقية.

وأوضح مكتب رئيس الوزراء في بيان له، أن الكاظمي وضعَ، اليوم الأحد، حجر الأساس لمشروع وحدتي تحسين البنزين الرابعة (CCR)، وهدرجة النفثا (NHT) في محافظة البصرة، وذلك ضمن أعمال هيئة مشاريع الجنوب في شركة المشاريع النفطيَّة بوزارة النفط.

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